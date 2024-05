SPOLU a PirSTAN: Korespondenční volba je spravedlivá, férová, jednoduchá a nezpochybnitelná

Poslanci se sešli na mimořádné schůzi, jejímž cílem ze strany opozice je znemožnit našim krajanům volit korespondenčně a zkomplikovat jim tak účast u voleb. Představitelé vládní koalice na tiskové konferenci zdůraznili, že korespondenční volba je součástí programového prohlášení vlády a je proto naší povinností udělat pro její schválení maximum. Každý občan České republiky by měl mít právo volit, a to buď fyzicky ve volební místnosti nebo díky korespondenční volbě.

„Plníme sliby. Korespondenční volba je součástí našeho programového prohlášení a slíbili jsme ji občanům naší země v zahraničí. Diskuse o přijetí vedeme už několik let. Už minulá vláda korespondenční volbu slíbila, jen nenašla odvahu ji představit. My tu odvahu máme. Přicházíme s korespondenční volbou, která je spravedlivá, férová, pro voliče jednoduchá a u společnosti nezpochybnitelná,“ řekla Eva Decroix, první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS.

„Musíme si uvědomit, že volební právo patří zcela jistě mezi základní občanská práva. Cílem je pro naše spoluobčany, tak jak jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení vlády, usnadnit jeho výkon. Bude jedině dobře s ohledem na naši demokracii, všichni na tom máme zájem, když se voleb bude moci zúčastnit co nejvíc voličů. Jednali jsme o této normě také opakovaně i s opozicí a jsme připraveni podpořit i jejich návrhy, například rozložení hlasů ze zahraničí do čtyř největších volebních krajů tak, aby neúměrně neovlivňovaly výsledky v konkrétním kraji. Z podstaty zákona ale neustoupíme,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu Starostů Josef Cogan.

„Každý občan České republiky by měl mít právo volit. A to buď fyzicky ve volební místnosti nebo díky korespondenční volbě. Plníme náš slib voličům a umožnujeme volit i našim občanům v zahraničí, kteří zde pobývají krátkodobě nebo dlouhodobě, tak, jak je to již běžné i v jiných zemích,“ komentuje jasnou lidoveckou podporu korespondenční volby Aleš Dufek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

„Jsme pro to, aby výkon ústavního práva a možnost volit měl co možná největší počet občanů – ať už občanů v České republice nebo občanů, kteří žijí v zahraničí. V průběhu přípravy návrhu o korespondenční volbě byla jednání s opozicí konstruktivní a já bych si moc přál, aby ta jednání v těch následujících hodinách, případně dnech, byla stejně konstruktivní. Zjednodušili jsme obsáhlou debatu ohledně prokazování bydliště, ale při zachování bezpečnosti samotného procesu. Tím se usnadní ta volba jako taková. Hlasy, které půjdou ze zahraničí, se rozdělí do čtyř oblastí – dvě oblasti v rámci Evropy, jedna v Americe a jednu oblast pro hlasy ze zbytku světa. Jsou to věci, které korespondenční volbu posunou tak, aby byla pro všechny ideální,“ uvedl poslanec TOP 09 Michal Zuna.

„Když se podívám například na svou rodinu, tak vidím, že zkušenost s volbou v zahraničí může mít každý. Mám bratrance v Německu, můj táta pracoval v Irsku, já jsem studoval v Americe. Myslím, že v mnoha rodinách bychom našli někoho, kdo má nějakou zahraniční vazbu a je to dobře, protože chceme, aby Česká republika byla světová země – aby naši občané do světa jezdili a vraceli se zpátky domů a přispívali k české prosperitě. Vážíme si našich občanů v zahraničí a je to také důvod naší snahy pomoci jim, aby nemuseli kvůli svému ústavnímu právu cestovat stovky a tisíce kilometrů na nejbližší ambasádu, jako je to dnes. Jsou to studenti, expati, digitální nomádi, humanitární pracovníci, lidé na pracovních pobytech, vojáci, lékaři, au pair a další – nějakých 140 tisíc lidí, kteří skutečně čekají, že už to od předložení návrhu v roce 2018 konečně posuneme,“ uvedl předseda poslaneckého Pirátů Jakub Michálek.

