Autodrom Most: Součástí TOTAL Czech Truck Prix bude i kampaň Road Heroes

Na každé z osmi zastávek letošního ročníku FIA ETRC partneři nebo pořadatel závodního víkendu navrhuje svého kandidáta, který získává titul Hero of the Road. „Naším partnerem je sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Svá kritéria nastavil tak, že nominovaný řidič musí pracovat alespoň deset let jako profesionál v osobní, nákladní, vnitrostátní či mezinárodní dopravě bez zaviněné nehody s vážnými následky a musí mít odjeto minimálně půl milionu kilometrů. Musí také prokázat zkušenost s poskytnutím pomoci při dopravní nehodě či v nouzi,“ vyjmenoval obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Součástí TOTAL Czech Truck Prix je už potřetí přehlídka The Most Truck Festival, kam majitelé přihlásili na 100 kamionů, a to včetně amerických nebo historických. Tahákem pro diváky bude v sobotu i v neděli spanilá jízda účastníků festivalu po velkém závodním okruhu. „Závody tahačů přilákají každým rokem řadu řidičů kamionů, majitelů dopravních a spedičních firem a dalších nadšenců, kteří jsou s mnohatunovým kolosy profesně i zájmově spjati. Právě na ně jsme se obrátili, aby pomohli vybrat vhodného kandidáta na premiérový titul Hero of the Road za autodrom jako pořadatele,“ upřesnil Krafek.

Oba hrdiny silnic čeká o závodním víkendu nevšední nahlédnutí do zákulisí a zázemí truckerských týmů, organizátoři kampaně je provedou boxy i paddockem, nahlédnou do dispečinku ve startovní věži. „Řádně si také užijí si svých několik minut slávy. Budou totiž dekorováni na startovním roštu před prvním sobotním závodem truckových speciálů před očima desítek tisíc fanoušků. Kromě toho získají jako bonus VIP vstupenku do areálu autodromu na celý víkend,“ doplnil Jakub Krafek.

TOTAL Czech Truck Prix nabídne tradičně strhující souboje špičkových jezdců a týmů. Titul evropského šampiona obhajuje německý pětinásobný vítěz seriálu FIA ETRC Jochen Hahn. Jedním z jeho největších soupeřů je Adam Lacko z roudnického týmu Buggyra Racing. V Mostě jej tradičně poženou dopředu věrní domácí fanoušci. Součástí závodního víkendu budou i vložené série Renault Clio Cup Central Europe a KIA Platinum Cup. Nově je doplní Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup. Speciály renomované německé automobilky jsou pravidelnými účastníky nejprestižnějších okruhových závodů, například DTM či ADAC GT Masters. Vstupenky si zájemci mohou zakoupit u vstupu do autodromu v době konání závodů.

autor: Tisková zpráva