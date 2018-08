Autodrom Most: Soutěž má vítěze, pro velký zájem pokračuje do konce srpna

Podmínkou soutěže bylo natankovat v časovém rozmezí od 1. do 31. července do nádrže svého vozu či motocyklu benzin nebo naftu alespoň za 100 korun. Spolu s držitelem hlavní ceny ji splnilo dalších 32 motoristů. „S odezvou jsme více než spokojeni, soutěž proto za stejných podmínek prodlužujeme do konce srpna letošního roku. Hraje se o stejné bonusy jako dosud,“ oznámila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Další čtyři ceny v červencovém kole soutěže si rozdělí Petr Rada, Jaromír Drdla, Zdeněk Rozbořil a Lukáš Hergesell. Těšit se mohou na půlhodinovou jízdu po velkém závodním okruhu vlastním vozem v hodnotě 1 100 korun, dvě vstupenky na závodní víkend Czech Truck Prix v celkové hodnotě 980 korun, ruční umytí vozu v hodnotě 500 korun a desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.

„Všem výhercům gratulujeme a děkujeme, že se soutěže zúčastnili. Vyzýváme zároveň další návštěvníky autodromu, aby možnosti natankovat si pohonné hmoty do svého vozidla v naší bezobslužné čerpací stanici využili. Paliva MaxxMotion OMV jsou skutečně velmi kvalitní, což potvrdili i odborníci. Navíc až do konce prázdnin hrajeme znovu o velmi zajímavé ceny,“ uvedla Svobodová.

Kdo se do soutěže zapojí, odevzdá účtenku od benzinu či nafty se svým jménem a telefonním kontaktem ve startovní věži nebo správní budově polygonu, nebo ji pošle oskenovanou na e-mailovou adresu rausova@autodrom-most.cz.

Vedle čerpací stanice pohonných hmot autodrom disponuje i dobíjecí stanicí pro elektromobily či pneuservisem, který kromě oprav a výměny pneumatik nabízí i drobné servisní služby a komplexní umytí a vyčištění vozu. „Pobyt na autodromu je možné si zpestřit i na motokárové dráze, pro nejmenší návštěvníky máme dopravní hřiště se značkami a funkčními semafory. Půjčíme jim zdarma kola, koloběžky či odrážedla a také přilby. Odreagovat se mohou i na skluzavce, prolézačkách a na malém hřišti si zahrají i fotbal,“ vyjmenovala Svobodová.

autor: Tisková zpráva