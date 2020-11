Autodrom Most je tradičně součástí kalendáře evropského šampionátu okruhových tahačů

reklama

Už 29. ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku autodrom přivítá ve dnech 27. až 29. srpna. Autodrom zahájí prodej vstupenek na svém e-shopu 15. prosince.

„Všichni pevně věříme, že v příštím roce se vrátíme k původnímu běžnému životu. A že budeme fungovat v normálním režimu. Opatření proti šíření koronaviru a nemoci covid-19 letos výrazně omezila také počet fanoušků, které jsme mohli na Czech Truck Prix do areálu autodromu pustit. Určitě jim to chceme vynahradit. Vedle dramatických soubojů trucků se mohou v srpnu těšit i na všechny vložené závodní série z letošního roku. S promotéry jednáme a vzhledem k tomu, že u nás byli jezdci i týmy spokojeni, věříme, že se dohodneme,“ uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Do Mostu by se tak po letošní premiéře měla vrátit i série MAXX Formula, v níž měří síly novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000 a IndyCar, vyráběné od 90. let do roku 2010. Rakušan Bernd Herndlhofer s monopostem Arrows A22 letos ustanovil nový rekord velkého závodního okruhu, když nejrychlejší kolo zvládl v čase 1:22,981 minuty. O bezmála tři vteřiny tak překonal 11 let staré maximum Němce Stefana Mückeho ve voze Mercedes C-Klasse DTM. „Očekáváme, že startovní pole bude pestřejší než letos. Dá se tedy očekávat, že by se diváci mohli naživo dočkat překonání tohoto maxima,“ doplnil Jakub Krafek.

Novou generaci vozů a nová jména ve startovní listině by do Mostu měla přivézt série Renault Clio Cup. Kraluje v ní vynikající tuzemský jezdec Tomáš Pekař, trojnásobný vítěz poháru.

Divácky atraktivní jsou i další vložené série. Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup je přehlídkou speciálů renomované německé automobilky, jež jsou pravidelnými účastníky nejprestižnějších evropských okruhových závodů, například DTM či ADAC GT Masters. Tourenwagen Revival a Tourenwagen Legenden zahrnuje vozy, jež se v 80. a 90. letech účastnily věhlasných seriálů DTM, ITC a Superturismo.

Jedním z adeptů na zisk titulu evropského šampiona v hlavní sérii FIA ETRC v sezoně 2021 je český jezdec Adam Lacko z týmu Buggyra Racing. Chtěl by tak zopakovat triumf z roku 2017, dobře nakročeno měl už letos. Bohužel, kvůli pandemii nemoci covid-19 hodně okleštěná sezona umožnila týmům absolvovat jen dva z původně osmi plánovaných závodních víkendů. Letošní mistr Evropy tak nebyl vyhlášen. V průběžném pořadí vedl Maďar Norbert Kiss právě před naším Adamem Lackem. Třetí příčka patřila úřadujícímu šestinásobnému šampionovi Jochenu Hahnovi z Německa.

Prvním ze dvou letos odjetých závodních víkendů FIA ETRC byl Czech Truck Prix v Mostě, a to v původním termínu 28. až 30 srpna. Bezmála třicetiletá tradice tak nebyla přerušena, a to přesto, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru se tým autodromu potýkal s velmi obtížnými podmínkami. Na přípravu měl velice málo času. Podařilo se mu splnit i komplikované požadavky Mezinárodní automobilové federace (FIA). Nestandardní situaci se museli přizpůsobit také přítomní fanoušci. Jejich počet byl omezen, byli rozděleni do sektorů na diváckém svahu a neměli přístup do paddocku. Kromě severu Čech změřili truckeři síly už jen na maďarském Hungaroringu, a to v polovině října. Ovšem už s vyloučením diváků.

Kalendář FIA ETRC pro sezonu 2021 obsahuje sedm závodních víkendů na nejnáročnějších evropských okruzích. Úvodním podnikem sezony bude závodní víkend v italském Misanu (22. a 23. května). Následuje Hungaroring v Maďarsku (12. a 13. června), německý okruh Nürburgring (17. a 18. července), závodní víkend Czech Truck Prix v Mostě (28. a 29. srpna), belgický okruh v Zolderu (11. a 12. září) a okruh Bugatti v Le Mans ve Francii (25. a 26. září). Sezona vyvrcholí o prvním říjnovém víkendu na okruhu ve španělské Jaramě. Zda se všechny závody v naplánovaných termínech uskuteční, závisí na vývoji pandemie koronaviru a nemoci covid-19 v Evropě.

