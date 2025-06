BESIP: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2025 zná vítěze

Spolu s družstvem základní školy Kravsko z Jihomoravského kraje, které skončilo na druhém místě, tak postupují do evropského finále dopravní cyklistické soutěže, které proběhne v září v srbském Bělehradě. Třetí skončila ZŠ E. Krásnohorské z Ústí nad Labem. Ve starší kategorii do 16 let vyhrálo družstvo základní školy Opatovice nad Labem z Pardubického kraje, druhé místo obsadilo družstvo základní školy E. Krásnohorské z Ústeckého kraje, bronzovou medaili vybojovala ZŠ Čáslav ze Středočeského kraje.

Dopravní soutěž mladých cyklistů má v České republice více než 40letou tradici. Letošního celostátního finále se zúčastnila vítězná družstva ze všech krajů ČR, celkem 112 dětí v obou věkových kategoriích. Vyvrcholení soutěže se letos odehrálo v Kraji Vysočina, ve Žďáru nad Sázavou. Celkově se do této sportovně-vzdělávací akce každoročně zapojí více než 3 500 dětí z celé republiky, které soutěží ve smíšených 4členných družstvech (dvě dívky a dva chlapci), ve dvou věkových kategoriích (10-12 let a 12-16 let).

„Oceňuji skvělé výkony všech mladých cyklistů a cyklistek, kteří se probojovali do celostátního finále. Velké poděkování patří také pedagogům, kteří se dětem v dopravní výchově celoročně věnují. V soutěži mladého cyklisty nejde jen o zručnost při ovládání kola či o znalosti pravidel silničního provozu. Děti si odnášejí společné zážitky, spolupracují v týmu, učí se zvládnout krizovou situaci a poskytnout správně první pomoc. Věřím tak, že budou nejen výbornými cyklisty, ale také se budou na silnici bezpečně chovat, až jednou usednou za volant jako řidiči,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Soutěžící museli zdolat pět hlavních disciplín: testy z pravidel silničního provozu, jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti, zásady poskytování první pomoci. Novinkou letošního celostátního finále byla disciplína „Labyrint live“, která byla do soutěže zařazena po vzoru evropského kola této soutěže. Tato náročná praktická disciplína spočívající v průjezdu vymezeného prostoru osázeného dopravním značením v limitu 3 minut prověřila rozhodnost, orientaci a volbu správných dopravních řešení v simulovaném terénu.

Všechny zmíněné disciplíny zakomponované do této cyklistické soutěže mají za cíl prověřit znalosti a praktické dovednosti dětí z oblasti silničního provozu a hlavně jejich připravenost na bezpečný pohyb v reálném dopravním prostředí.

Kompletní výsledkové listiny letošního ročníku soutěže jsou zveřejněny ZDE.

