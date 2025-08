Holec: A teď je z Pavla kolaborant

Pavel v poslední době několikrát zopakoval, že osvobození všech částí Ukrajiny se jeví jako nereálný cíl. Naposledy v rozhovoru pro britskou stanici BBC začátkem týdne.

„Domnívám se, že i přes veškerou západní podporu v tuto chvíli Ukrajina není schopna osvobodit okupovaná území bez značných ztrát na životech,“ připustil Pavel.

„Chceme, aby přežila jako nezávislá suverénní země. Pokud je cenou za její přežití smířit se s tím, že část území bude dočasně okupována, tak budiž,“ prohlásil, že tato území by sice nikdy neuznal právně jako součást Ruské federace, ale realita by byla jiná.

„Pokud se na to podíváme z hlediska lidské spravedlnosti, je to těžké přijmout, ale také žijeme v realitě. Jaké alternativy společně s Ukrajinou máme? Budeme s Ruskem bojovat donekonečna?“ dodal Pavel a následně hovořil o nutnosti Rusko dotlačit k jednacímu stolu a Ukrajinu co nejdříve přijmout do EU a podílet se na její obnově.

Lidé, kteří o nutnosti postoupit východní okupovaná území Rusku ve snaze dosáhnout míru, hovoří už několik let, byli přitom provládní scénou označováni za proruské dezoláty a kolaboranty. Když nyní stejná slova pronáší prezident, je to asi také kolaborant, tvrdí Petr Holec.

„Tak je zase jasněji. Z Pavla je kolaborant, a to je dobře. Přidá se i premiér Petr Fiala? Nebo se aspoň omluví národu?“ ptá se Holec a připomíná, že Pavel řekl to, za co byli mnozí roky dehonestováni.

„Pavel totiž neřekl nic jiného, než to, co už od začátku války říkáme my, ‚kolaboranti‘, ‚vlastizrádci‘, ‚ruští švábové‘ a „chcimírové‘, jak nám hodnotově říká Fialův režim i jeho média. Rozdíl mezi námi a prezidentem je jen ‚časová osa‘, jak by pro změnu řekla zametačka bitcoinů a ministryně spravedlnosti Eva Decroix,“ říká sarkasticky Holec.

Pavlovi sice trvalo pochopit realitu tři roky, ale podle Holce mu budiž ke cti, že jako voják ji aspoň pochopil. „Pavel je machr spíš přes motorky, focení a pečení buřtů, než geopolitické myšlení. Je prostě ‚guma‘, jak se říká hezky česky. A právě to mu nejspíš pomohlo i procitnout. Jako celoživotní voják pochopil situaci na bojišti, jejíž realitu už nelze popírat, aniž byste lhali stejně chorobně jako Fiala. Lepší později než nikdy, řekněme,“ říká Holec.

Nyní je podle něj řada na premiérovi, který pomocí svých spolupracovníků jako Otakar Foltýn udělal z některých lidí nepřátele státu, protože nesouhlasili s vládní ideologií nekritické podpory Ukrajiny. Holec se v komentáři na svých stránkách dále ptá, zda tento Pavlův obrat znamená návrat kritického myšlení do Česka a navrhuje, že by se měl premiér Fiala omluvit všem lidem, které za podobný názor dehonestoval.

