BESIP: Na silnicích do konce října zemřelo 385 lidí

„Do konce října na silnicích letos zemřelo 385 lidí. Je to o 16 méně než za stejné období v loňském roce. Mluvíme ale o lidských životech, nejde o bezejmenná čísla ve statistice. Ztráta blízkého člověka nebo vážné zdravotní následky dopravní nehody jsou obrovským zásahem do života rodiny, která se s takovou situací musí vyrovnávat. Usilujme proto společně o to, aby tragických nehod bylo co nejméně a naše cesty měly vždy dobrý konec,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.



Na blízké obětí dopravních nehod bezprostředně dopadají starosti v návaznosti na vyšetřování i případné trestní řízení, řešení náhrady škod, ale i zhoršení sociální a finanční situace rodiny z důvodu výpadku příjmů dané oběti dopravní nehody. Lidé často neví, na koho se obrátit a kde hledat pomoc. Těžce zasažení mnohdy padají do rukou nevýhodné pomoci ze strany firem věnující se odškodnění za vysoké provize.



Nově je dalším nástrojem, který mohou lidé využít, web, který vznikl díky Centru dopravního výzkumu, ve spolupráci s BESIP, Českým sdružením obětí dopravních nehod a dalšími odbornými partnery. Jeho realizace byla financována z grantu Technologické agentury ČR a je jedním z výstupů projektu Komplexního systému ponehodové péče v ČR.



Centrum dopravního výzkumu získalo data od více než 2 tisíc respondentů, kteří v uplynulých deseti letech prožili dopravní nehodu. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že až 30 % lidí po dopravní nehodě může vykazovat znaky posttraumatické stresové poruchy. Web poskytuje komplexní informace v podobě odborné knihy, materiálů ke stažení, ponehodové desatero i mapu s prověřenými kontakty na poskytovatele služeb souvisejících s ponehodovou péčí.



Cílem a důvodem pro další rozvoj webu je, aby nikdo nezůstal bez podpory. Pomoc totiž mohou potřebovat nejen příbuzní těch, kteří při nehodě zemřeli, ale i ti, kteří dopravní nehodu způsobili a vyrovnávají se s psychickými následky takové události. Právě podpora hraje hlavní roli v procesu zotavení všech, kterým dopravní nehoda zasáhla do života. Bez ohledu na míru zavinění jsou pro účastníky dopravních nehod důležité dobře dostupné a kvalitní informace.

Psali jsme: BESIP: Kde jezdit na elektrokoloběžce? Po chodníku, cyklostezce, či silnici? BESIP: S přezutím svého auta rozhodně nečekejte na první sníh BESIP: Každá 9. oběť dopravní nehody zemře za snížené viditelnosti BESIP: Ke srážkám se zvěří dochází nejčastěji v říjnu a listopadu