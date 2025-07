Jak to těm lidem vysvětlit? Bartoš s Hrušínským spolu u mikrofonu

V novém dílu pořadu FREESPEAK vedl bývalý předseda České pirátské strany Ivan Bartoš rozhovor s hercem a ředitelem Divadla Na Jezerce Janem Hrušínským. Řeč přišla na prezidenta Zemana, Andreje Babiše, válku na Ukrajině i na společenskou atmosféru.

Hrušínský v nadsázce řekl, že když Zeman někoho veřejně odsoudil, bylo to spíš vyznamenání. „Jeho výběr nepřátel byl často tak zvláštní, že jsme to vnímali jako pochvalu,“ uvedl.

V pandemii se Hrušínský ostře vymezil proti vládě. Kritizoval premiéra Andreje Babiše za uzavírání malých divadel. „Ale ten jeho Agrofert šel dál, samozřejmě.“ Na Facebooku proto tehdy napsal emocionální reakce, které spustily vlnu nenávisti a anonymních výhrůžek. „Jeden člověk mi přál, abychom s celou rodinou chcípli na rakovinu. Lidi mi na něj dali telefon a tak jsem mu zavolal a říkal jsem mu: To jsem já, komu jste přál, aby chcípl na rakovinu, jak jste to myslel? A on se začal omlouvat, prosil mě, abych to smazal, protože ho kvůli tomu vesnice začala pomlouvat,“ popsal Hrušínský.

Putin je Hitler přes kopírák

Hrušínský mluvil ostře i o ruské invazi: „Putin je masový vrah, patří před tribunál v Haagu. To, co dělá Ukrajincům – včetně únosů dětí na převýchovu do Ruska. Nechápu, že to někdo může obhajovat.“

Bartoš dodal: „Lidi nadávají, že nejsou opravené chodníky, ale nevím, jestli by si dokázali představit to, kdyby jim do činžáku spadla bomba. Už nevím, jak by se to těm lidem mělo vysvětlit.“

Podle Hrušínského nejsou sociální sítě zdrojem zloby, jen jejím zesilovačem. „Za normalizace taky lidi udávali, posílali anonymy. To tady vždycky bylo a zůstalo to tak.“