BESIP: Usmrcených motorkářů za prázdniny je o třetinu méně než loni

V červenci a srpnu zahynulo při nehodách o téměř 40 % méně motorkářů než v loňském roce, samotný počet kolizí meziročně klesl zanedbatelně. „Loňský rok dopadl pro motocyklisty velmi tragicky. Jsem rád, že letos je obětí méně, protože každý zachráněný lidský život je to nejcennější. Letos během prázdnin zemřelo při nehodách o 18 motorkářů méně než loni. Věřím, že k tomu přispívají i preventivní aktivity a zodpovědnější chování řidičů. Nesmíme ale polevit, protože motocyklistů v silničním provozu stále přibývá a budou nadále patřit k nejohroženějším skupinám, ” říká ministr dopravy Martin Kupka.
Během prázdninových měsíců zemřelo na silnicích 23 motocyklistů, nejčastěji ve věku 35–54 let. Nejčastější příčinou těchto nehod bylo tradičně nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Pozitivní zprávou je, že celkový počet motorkářů usmrcených při dopravní nehodě meziročně klesl o 36 %, u nehod zaviněných samotnými motorkáři pak dokonce o 41 %. Mírně se snížil i celkový počet kolizí, konkrétně o 1,7 %.
„Přestože v některých oblastech vidíme zlepšení, stále se potýkáme s tragickými následky vysokých rychlostí. Nejčernějším měsícem byl letos zatím srpen, kdy na silnicích zemřelo 14 motorkářů. Ke smrtelným nehodám docházelo nejčastěji v pátek, naopak v sobotu jsme zaznamenali výrazný pokles oproti loňsku. Zatímco v roce 2024 zemřelo při nehodách v sobotu 13 osob, letos to byli jen dva lidé," vysvětluje Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
S bezpečností pomáhají i osvětové kampaně
Na zvýšení bezpečnosti motocyklistů se zaměřuje kampaň „Hele, motorka!”, která upozorňuje řidiče aut na nutnost větší ohleduplnosti vůči jezdcům na dvou kolech. „Přestože šest z deseti smrtelných nehod zaviní sami motorkáři, zbylou část mají na svědomí řidiči aut. Typickým případem je nedání přednosti při odbočování vlevo nebo při vjíždění do křižovatky z vedlejší silnice. Kampaní nikoho nepoučujeme ani nestrašíme. Dáváme návod na to, jak se naučit motorkáře včas vidět a vyhnout se kolizi,” dodává Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
Bezpečnost motorkářů však závisí také na jejich vlastním stylu jízdy. Řidiči by měli, stejně jako ostatní účastníci silničního provozu, jezdit přiměřenou rychlostí, hlídat si své okolí a včas vyhodnocovat rizikové situace. Na prevenci přímo mezi motorkáři se soustředí projekt Učme se přežít (ZDE).
Aktuální údaje o dopravní nehodovosti jsou dostupné na webových stránkách Centra dopravního výzkumu ZDE a ZDE. Více informací o kampani BESIP a ČAP najdete ZDE.
