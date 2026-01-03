Letiště Praha přebírá správu reklamních ploch ve vnitřních prostorách

04.01.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha ukončilo soutěž na nového poskytovatele reklamy ve vnitřních i vnějších prostorách Letiště Václava Havla Praha.

Letiště Praha přebírá správu reklamních ploch ve vnitřních prostorách
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Do tendru se přihlásili čtyři uchazeči, žádná z nabídek však nesplnila očekávání Letiště Praha z hlediska finančního plnění, a proto byla soutěž ukončena bez vítěze.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

92%
6%
2%
hlasovalo: 30824 lidí

„Odborná komise detailně a s maximální pečlivostí posoudila všechny předložené návrhy a výsledky svého hodnocení předala představenstvu společnosti. To na základě komplexního vyhodnocení dospělo k závěru, že nejefektivnějším řešením je zajistit provoz interiérových reklamních ploch vlastními kapacitami a současně rozhodlo o vyhlášení nové soutěže na provozovatele venkovních reklamních ploch,“ uvedl Jaroslav Petržela, člen představenstva Letiště Praha.

Reklamu ve vnitřních prostorách terminálů tak od 1. ledna 2026 provozuje dceřiná společnost Letiště Praha – Prague Airport Media. Samostatné výběrové řízení na provozovatele venkovních reklamních nosičů vyhlásí Letiště Praha začátkem roku.

Poskytovatelem reklamy na Letišti Václava Havla Praha byla od roku 2012 až doposud společnost JCDecaux, která smlouvu o provozování reklamy s Letištěm Praha ukončila k 31. 12. 2025.

Psali jsme:

Ocenění Nejlepší letištní web v Evropě 2025 pro Letiště Praha
Letiště Praha rozezpívá Vánoce
Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků
Letiště Praha podpořilo okolí miliony korun

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

reklama , Letiště Praha , veřejná soutěž , TZ

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

demokratické hodnoty

Podle mě je jednou z největších takových hodnot svoboda slova. Co jste pro ni udělali? Podle mě jste ji bohužel spíš pošlapávali. Nebo jak si vysvětlujete, že se dost lidí bojí říct nahlas svůj názor, pokud nesouzní s většinou a také ve vašem případě s těmi vašimi? Vzpomínáte na to, co o názorových ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Letiště Praha přebírá správu reklamních ploch ve vnitřních prostorách

11:27 Letiště Praha přebírá správu reklamních ploch ve vnitřních prostorách

Letiště Praha ukončilo soutěž na nového poskytovatele reklamy ve vnitřních i vnějších prostorách Let…