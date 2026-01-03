Letiště Praha přebírá správu reklamních ploch ve vnitřních prostorách

Do tendru se přihlásili čtyři uchazeči, žádná z nabídek však nesplnila očekávání Letiště Praha z hlediska finančního plnění, a proto byla soutěž ukončena bez vítěze.
„Odborná komise detailně a s maximální pečlivostí posoudila všechny předložené návrhy a výsledky svého hodnocení předala představenstvu společnosti. To na základě komplexního vyhodnocení dospělo k závěru, že nejefektivnějším řešením je zajistit provoz interiérových reklamních ploch vlastními kapacitami a současně rozhodlo o vyhlášení nové soutěže na provozovatele venkovních reklamních ploch,“ uvedl Jaroslav Petržela, člen představenstva Letiště Praha.
Reklamu ve vnitřních prostorách terminálů tak od 1. ledna 2026 provozuje dceřiná společnost Letiště Praha – Prague Airport Media. Samostatné výběrové řízení na provozovatele venkovních reklamních nosičů vyhlásí Letiště Praha začátkem roku.
Poskytovatelem reklamy na Letišti Václava Havla Praha byla od roku 2012 až doposud společnost JCDecaux, která smlouvu o provozování reklamy s Letištěm Praha ukončila k 31. 12. 2025.
