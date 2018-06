CEBRE: Neřešme marginální problémy úplným zákazem

Konkrétně se jedná o směrnici o plastových výrobcích na jedno použití, balíček mobility či spotřebitelskou problematiku. Dopady projednávaných návrhů nyní diskutují zakladatelé CEBRE s českými poslanci Evropského parlamentu na půdě Hospodářské komory ČR. Zakladatelé CEBRE – Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR se shodují, že problém plastů je vhodnější řešit dobrovolnými aktivitami, než plošnou regulací. „Není důvod, aby trh ve vnitrozemí a vnitrozemských státech byl omezován jen proto, že na pobřeží některých států existuje specifický problém.

Ze směrnice o plastových výrobcích na jedno použití by měla být vypuštěna regulace plastových nápojových lahví, kterou se vyžaduje jejich recyklace na 90 %,“ zdůraznil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. Řešení marginálních problémů úplným zákazem je naprostá nezodpovědnost. Zákonodárci si neuvědomují rozsah dopadu, který mohou plošné zákazy mít. Podobný negativní dopad lze očekávat u plošného uplatňování pravidel pro vysílání pracovníků na vnitřním trhu, kdy by nebyla brána v potaz vysoká mobilita pracovníků. Evropský parlament a Rada nyní intenzívně vyjednávají o tom, jak upravit vysílání pracovníků v silniční dopravě.

Zakladatelé CEBRE upozorňují, že vysoká mobilita pracovníků v sektoru silniční dopravy jasně poukazuje na to, že řidiče nelze považovat při výkonu jejich činnosti za vyslané. Nepohybují se v jednom teritoriu několik týdnů, ale mnohdy jen několik hodin a nemají vazbu na daný členský stát.

„Nedávné hlasování Dopravního výboru Evropského parlamentu potvrdilo, že pravidla směrnice pro vysílání pracovníků nelze uplatňovat na mezinárodní silniční dopravu,“ zdůraznil Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Společně s ostatními zakladateli CEBRE apeluje na české poslance, aby v rámci svých frakcí přesvědčili západní kolegy, kteří na včerejším hlasování zabránili zahájení třístranných jednání. Zprávy budou muset ještě jednou projít hlasováním celého pléna, což může vzbudit další emoce a vyjednaný kompromis vážně ohrozit. Hrstka zdravého rozumu bude potřeba i při vyjednávání některých aspektů balíčku tzv. nové politiky pro spotřebitele, zejména pak při návrhu na zavedení hromadných žalob v EU.

„Ochrana spotřebitelů v EU je na nejvyšší úrovni na světě, proto si nemyslíme, že je vhodné kopírovat americký systém, ve kterém je možné předložit hromadnou žalobu bez souhlasu samotného spotřebitele. Ze studií zaměřených na fungování amerického systému hromadných žalob navíc vyplývá, že spotřebitelé reálně získají pouze velmi malou kompenzaci, zatímco zastupující subjekt získá odměny v řádech milionů,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký. Zakladatelé CEBRE upozorňují na to, že návrh také neobsahuje dostatečné záruky, které by zabránily podávání neoprávněných žalob a záměrnému zneužívání systému na úkor firem. EU by se proto měla místo předkládání nových legislativních návrhů zaměřit spíše na vymáhání stávajících pravidel, využívání efektivních nástrojů na řešení sporů mimosoudní cestou a zvyšování povědomí o pravidlech ochrany spotřebitelů mezi spotřebiteli a podniky.

autor: Tisková zpráva