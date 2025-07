Foldyna si četl Koudelkovu zprávu: Groteska, slátanina

BIS vydala novou výroční zprávu, kde opět jako největší nebezpečí pojmenovala Rusko. Čekal jste od generála Koudelky vůbec něco jiného?

Nečekal. Mimo snahu o ospravedlnění výše platu osob, které se tím zabývají, má ale západní politický mainstream pro pokusy budovat hysterickou nenávist vůči Rusku i několik velmi racionálních důvodů, které teď ve stručnosti shrnu:

1) Rusko ukazuje, že společnost může velmi spokojeně žít i bez Green Dealu, 79 pohlaví, feminismu, importu migrantů z Afriky a z Blízkého východu, pochodů deviantů a další progresivistické veteše – a co kdyby si toho Evropané všimli? To je pro západní politicko-byrokratickou oligarchii a na ni navázané korporace smrtelným nebezpečím. Vždyť právě Grean Deal, 79 pohlaví, feminismus, pochody deviantů, import migrantů z Afriky a z Blízkého východu a další progresivistická veteš je jediný program, který západní politický mainstream Evropanům nabízí. Respektive, celé už to z nabídky politického programu pomalu přechází ve vynucování jediného povoleného náboženství.

2) Je jasné, že Green Deal, 79 pohlaví, feminismus, import migrantů z Afriky a z Blízkého východu, pochody deviantů a další progresivistická veteš jsou finančně velmi náročné koníčky, a protože hospodářsky stále rychleji upadajícímu Západu pomalu docházejí prachy, tak se mu možnost ukrást ruské přírodní bohatství jeví jako jedno z možných řešení, jak na výše uvedené libůstky získat další zdroje.

3) Když se Evropané fascinovaně dívají na východ, kde probíhá další verze Drang nach Osten, tak se nemůžou dívat na jih, odkud, především z Afriky a z Blízkého východu, probíhá velmi úspěšný a velmi masivní Drang nach Norden do Evropy.

Mnozí ale tvrdí, že Rusko napadlo Ukrajinu, a to navíc zcela bezdůvodně...

Pak jsou ale jiní mnozí, a jsou to například prezidenti USA, Ruska nebo třeba Číny, kteří tvrdí, že dějiny nezačaly rokem 2022 a že rusko-ukrajinská válka je ve skutečnosti zástupnou válkou mezi Západem v čele s USA a Ruskem. A že se války odnepaměti vedou především o zdroje, o tom mezi soudnými lidmi asi není potřeba vést nějakou obsáhlejší diskusi.

Ve výše zmíněné zprávě BIS jsme se mohli také dočíst, že jsou to právě Rusové, kdo chce v Česku vyvolávat strach. Máte pocit, že nikdo jiný tu strach nešíří?

Rusové zde vyvolávají strach z čeho? Z Rusů? Ne, Rusové strach z Rusů opravdu v ČR nešíří. A že jiný strach v ČR systematicky šířen není? To tvrzení je blábol, jako ostatně celá zpráva.

Vy jste tu zprávu četl?

Ano, bohužel jsem této slátanině pár minut svého života musel věnovat. Musím říci, že v míře grotesknosti se ale naše služby opravdu předhánějí.

Co tím máte na mysli?

Zaznamenal jsem zprávu, snad od Vojenského zpravodajství, že Rusové v ČR sice teroristický útok neprovedli, ani se o to nepokusili, ale že nad tím určitě přemýšleli, čemuž ovšem naše čacké tajné služby zabránily. Nezlobte se, ale tohle je jak z pera Jaroslava Haška. Na druhou stranu je ale skvělé, že naše zpravodajské služby jsou schopny produkovat satiru světové úrovně.

Tzv. Stratkom lidem vysvětlil, že tu máme takovou svobodu slova, že nám ji svět závidí a že zpochybňovat naši míru svobody může jen hlasatel ruské propagandy. Nevypovídá ale o naší svobodě nejvíce to, že tu odbor Úřadu vlády vydává veřejnosti autoritativní stanoviska s výkladem?

Samozřejmě, že vypovídá. Úřad vedený magorem ale, vcelku logicky, může generovat pouze magorské výstupy. Zaznamenal jsem onehdy, že pan Foltýn, ve snaze vzbudit soucit, což je ale zbytečné, protože ten zoufalec soucit vzbuzuje už dávno, někde mával obrázkem šibenice, u které bylo napsáno jeho jméno. Já osobně považuji za nejpravděpodobnější scénář, že si to nakreslil sám, protože každý soudný člověk ví, že k panu Foltýnovi nepatří obrázek šibenice, ale obrázek svěrací kazajky.

Někteří opoziční poslanci poněkud s obavami zmiňují, co se začíná před volbami odehrávat v armádě, zejména v rámci Velitelství informačních a kybernetických sil, které si podle mnohých přivlastňuje funkci někdejšího „politického školení“. Naposledy se mluvilo o jejich dokumentu „Volby 2025“. Mělo by občany nechávat v klidu, když tu armáda zpracovává dokumenty k volbám?

Nemělo. Takhle se nechová armáda demokratické země, ale vojenská chunta. Každý voják, který se na něčem takovém podílel, se bude muset – pokud má u nás být obnoven demokratický režim bez přívlastků – s armádou navždy rozloučit a doufat, že to skončí jen takto. Podobné chování příslušníků ozbrojených sil, a to na jakékoli pozici, je s demokracií zcela neslučitelné, a proto je nejspíš možné kvalifikovat jej jako chování ohrožující ústavní zřízení země, a to navíc podle všeho v organizované skupině. Což už se ovšem pohybujeme v oblasti trestního práva a výjimečných trestů.

Očekáváte, že vládní strany před volbami využijí svých exekutivních pravomocí proti opozici ještě i jinak?

O snaze zrušit SPD prostřednictvím trestního stíhání za plakát, který, mimochodem, zobrazuje prokazatelnou realitu, asi všichni vědí. Já ale očekávám, že se pěti(čtyř)koalice především pokusí zfalšovat volby. Zavedení korespondenční volby je k tomuto záměru ideálním nástrojem.

Může proti tomu opozice něco dělat?

Ve smyslu uplatnění kontrolních pravomocí, jež jsou u voleb klasické, tedy účastí ve volebních komisích, opozice nic dalšího v této věci nemůže dělat v podstatě nic. Náš právní řád v tomto ohledu se zavedením korespondenční volby vůbec nepočítá a případná kontrola opozičních stran na ambasádách je nejen velmi složitá, ale především zcela formální. Jedinou skutečně reálnou obranou je co nejvyšší účast lidí ve volbách, protože tím se síla zfalšovaných hlasů oslabí.

Ruská propaganda a „ruské loutky“ prý stojí i za hlasováním o nedůvěře Ursule von der Leyen mj. kvůli nákupům vakcín od Pfizeru. Co, podle vašeho názoru, celá tato anabáze ukázala o Evropské unii?

Pokud skutečně chtějí Rusové Evropskou unii ekonomicky, politicky a vojensky zlikvidovat, tak by přece měli chtít Ursulu von der Leyen u moci udržet. Tahle podle všeho zkorumpovaná a neschopná tetka je přece pro provedení celkové likvidace Unie tou nejkvalifikovanější osobou.

Nové dánské předsednictví EU si klade za cíl ještě letos zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou. Je to, podle vašeho názoru, reálné?

Promiňte, ale to je taková pí.ovina, že se tím odmítám zabývat. Ukrajina v nejbližších 150 letech členem EU nebude, a je prakticky jisté, že pak už nebude ani EU. Ale zahajování rozhovorů možné je, to je jasné. Zahajovat je možné v podstatě cokoli, kdykoli a jakkoli. V tomto případě bude zahájení cesta a zároveň i cíl.