ČEZ: Hasičská cisterna zůstala v lokalitě, jen se od energetiků přestěhovala k dobrovolným hasičům

Hasičskou cisternu Mercedes Benz ACTROS převzali od svých profesionálních kolegů z ČEZ, mající svou základnu v Teplárně Energotrans (dříve Elektrárna Mělník), dobrovolní hasiči z nedalekých Dolních Beřkovic. Zatímco u profesionálů už měla cisterna své odslouženo, SDH Dolní Beřkovice může dobře sloužit ještě dalších deset let, možná i více. Sbor dostal vůz darem od Skupiny ČEZ, která vozový park všech svých profesionálních hasičských jednotek pravidelně obměňuje a tím i neustále modernizuje.

„Chceme, aby v rámci ČEZ byly zásahy našich profesionálních hasičů co nejefektivnější. Původní vozy proto po určité době nahrazujeme novými a snažíme se je předat dál tam, kde je přivítají s otevřenou náručí. Naši kolegové z řad dobrovolných hasičů totiž dobře vědí, že veškerá naše zásahová vozidla jsou i po řadě let provozu zachovalá, pečlivě udržovaná a po technické stránce způsobilá k dalšímu využití. Sbory dobrovolných hasičů, potažmo obce v nichž působí, tím ušetří nemalé finanční prostředky, neboť vždy se jedná o dar. S Dolními Beřkovicemi prakticky sousedíme, a tak kam s vyřazenou devítikubíkovou cisternou, bylo předen jasné. Zbývá už jen popřát, ať i nadále dobře místní jednotce slouží a má co nejméně výjezdů k mimořádným událostem,“ říká Zdeněk Kustl, velitel jednotky Hasičského záchranného sboru ČEZ, a. s., klasická energetika.

Jeho slova během předání klíčků od vozu starostovi obce potvrdil za Skupinu ČEZ i ředitel Teplárny Energotrans a zároveň ředitel připravovaného ZEVO Mělník Miroslav Krpec: „Řídíme se slovy, chceme být dobrými sousedy, a proto pomáháme tam, kde působíme. Jsem rád, že tento hodnotný dar od nás dostaly právě Dolní Beřkovice. Jsem optimista, a tak věřím, že bude sloužit spíše jako preventivní prostředek připravený vždy k okamžitému ostrému výjezdu, kterých ať je minimum.“ Starosta Dolních Beřkovic Miroslav Hrdý následně kvitoval, že obec získala pro svůj sbor dobrovolných hasičů další zásahový vůz: „Dobře víme, že hasičská technika energetiků je dobře udržovaná a tudíž ještě dlouho po vyřazení z profesionální činnosti použitelná. Jsme za cisternu pochopitelně velmi rádi, obecní pokladně a sboru to ušetří nemalé peníze.“

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Beřkovicích je zařazen do Požárního poplachového plánu Středočeského kraje, má 45 dospělých členů, přičemž 20 z nich je v zásahové jednotce. Dalších 20 členů tvoří místní omladina. Zásahová jednotka absolvuje v průměru 10 až 12 výjezdů ročně, ať již jde likvidaci požárů v lokalitě, dopravní nehody či různou technickou pomoc. „V zásahové jednotce máme osm řidičů-strojníků, kteří se nyní musí zacvičit v jízdě s novým vozem a také obsluhovat jeho základní vybavení. Samozřejmě i my moc děkuje. Ostatně ČEZ na nás myslel už podruhé, neboť i naši stávající Tatra CAS 32 pochází z pobočné stanice v Elektrárně Mělník, dostali jsme ji v roce 2007 a do dnes nám dobře slouží. Musela už ovšem projít generálkou, neboť se na ní podepsaly povodně,“ uzavírá Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice.

První zásahová cisterna sloužila v rámci Hasičského záchranného sboru ČEZ, a. s., klasická energetika, v letech 1985 až 2007, druhý značně modernější vůz Mercedes Benz ACTROS, který Dolnobeřkovičtí dostali nyní, pak v letech 2008 až 2024. S nadsázkou řečeno oba vozy jsou tedy blízcí příbuzní jak po stránce profesionální, tak i nyní dobrovolné. V rámci klasické energetiky Skupiny ČEZ pak byly pořízeny již tři nové zásahové vozy na podvozku SCANIA pro pobočné stanice v elektrárnách Tušimice a Prunéřov na Chomutovsku a Teplárně Energotrans na Mělnicku.

