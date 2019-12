ČEZ: Nejvyšší vánoční stromek rozsvítili v Temelíně

Jihočeský Temelín byl jednou ze tří elektráren Skupiny ČEZ, které byly takto svátečně osvětleny. Akce byla součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ „Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“.

Dva oranžové paprsky vykreslují na šedém plášti chladicí věže obrysy vánočního stromku. Během několika sekund je hotovo. Skoro stopadesátimetrový stromek rozzáří třetí chladicí věž. „Chladicí věže jsou důležité pro provoz elektrárny, ale někdy je lze využít i takto netradičně. Nazdobení rodinných domků je v Čechách velmi populární a i my jsme se rozhodli navodit vánoční atmosféru,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

K promítání použili energetici dva výkonné projektory. Jejich obraz se překryl do jednoho a tím se zajistila dostatečná svítivost projekce. Oba projektory byly umístěny vedle sebe ve vyhřívaném stanu. Důvodem byla snaha minimalizovat rozdíly teplot projektů mezi promítáním a jejich vypnutím. Pokud by došlo k rychlému zahřátí, hrozilo by poškození lampy. Stan obsluha projektoru umístila v areálu elektrárny přibližně 200 metrů od chladicí věže. K napájení projekce energetici využili vlastní elektřinu.

Akce byla součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ „Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“. Světýlka na stromech se s podporou ČEZ rozsvítily v celkem 240 městech a obcích. V jižních Čechách to pak bylo ve 28 obcích. „Adventní setkání u vánočního stromu, kdy si sousedé mohou užít slavnostní atmosféru, pobavit se, popřát si hezké svátky zapadá do naší strategie udržitelného rozvoje – Být dobrým partnerem a sousedem měst a obcí, kde podnikáme. Zároveň chceme poděkovat všem zákazníkům, kteří nám zachovávají přízeň,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Jednou z jihočeských obcí, která rozsvítí svůj stromek za podpory Skupiny ČEZ, je obec Temelín. Strom Temelínští shánět nemuseli. Ideálně posloužil vzrostlý, bezmála 25 metrů vysoký smrk v parku na návsi. „Výzdobu jsme použili loňskou, kterou jsme kupovali z příspěvku ČEZ úplně novou, a letos ke stromu přibyl navíc Betlém s jesličkami,“ prozradil starosta Temelína Josef Váca.

Vánoční strom, který bude nejméně na jihu Čech patřit k největším, vyzdobili Temelínští už ve středu, protože na pomoc museli vzhledem k jeho výšce povolat dvě vysokozdvižné plošiny. „Stromek rozsvítíme v neděli v 17.30 hodin. V podání živé hudby zazní klasické české vánoční koledy, chybět nebude vánoční punč a další občerstvení,“ poznamenal Váca.

To v Žimuticích sice mají vánoční stromy menší, ale za to hned dva. Tradičně totiž obyvatelé Žimutic a jejich místních částí rozsvěcovali obecní vánoční strom v Soběticích, stejně tak tomu bylo i loni. „Letos jsme se díky příspěvku ČEZ rozhodli úplně poprvé rozsvítit strom také přímo v Žimuticích. Z loňské podpory jsme pořídili novou výzdobu a osvětlení pro sobětický strom. To samozřejmě poslouží i letos, takže jsme mohli koupit něco podobného pro Žimutice,“ konstatoval starosta Žimutic Zdeněk Šálený.

Oba stromy, zhruba šestimetrové smrky, pochází obecních letů. O jejich poražení, dopravu, vztyčení a vyzdobení se postarali místní dobrovolní hasiči. Kulturní program u stromů dostali na starost děti z místní mateřské a základní školy. Žimutický stromek svítí už od pátečního večera. Ten Sobětický se k němu připojil v neděli.

Vedle toho Skupina ČEZ připravila pro své zákazníky z řad domácností na svých facebookových profilech hned dvě vánoční soutěže. ZDE se soutěží o poukaz na vánoční stromek v hodnotě 1 000 Kč a vánoční světýlka. Každý den až do 15.12. vyhlásí energetici jednoho vítěze.

Od 1. 12. až do Štědrého dne na Facebooku EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ. ZDE se soutěží o sportovní suvenýry, které věnovali například Jaromír Jágr nebo Barbora Strýcová.

