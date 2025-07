„Bolku, proč to říkáš?“ Herec Gulyáš o názorovém střetu s Polívkou

Hostem Pavla Černockého byl herec Michal Gulyáš, uchazeč o poslanecký post ve Středočeském kraji za hnutí Stačilo!. „Jsem na kandidátce na čtvrtém místě. Dlouho jsem se rozmýšlel, příliš dlouho. Měl jsem možná zareagovat dřív, možná bych byl i výš,“ uvažoval Gulyáš ve vysílání. Místo je však podle něj volitelné. „Je to o kroužkování,“ řekl kandidát Stačilo!.

Podle svých slov není stranický typ, protože miluje chaos. Ve své herecké profesi si oblíbil improvizaci. „A politika je o improvizaci,“ soudí Gulyáš.

Českou televizi čeká zestátnění

Vyjádřil se ke kontroverzím kolem České televize, jejímž novým generálním ředitelem se stal Hynek Chudárek. „Musím se přiznat, že už před lety jsem Chudárkovi držel palce. Je to šikovný člověk. Tam je jiný problém. On to bude mít strašně těžké, tlaky budou veliké. To nejhorší je, že Česká televize stejně bude muset být zestátněna. Je to neudržitelné. Nová vláda stejně k těm krokům bude muset přistoupit. Budou muset přistoupit k revitalizaci toho podniku. Byla by strašná škoda, kdyby zanikla budova, tu mám rád. Vstoupil jsem tam poprvé ve čtrnácti letech, kdy jsem hrál v jedné významné sovětské inscenaci. Hrál jsem malého rozvědčíka,“ zavzpomínal na natáčení televizního snímku Nad smutnou řekou ptáci nelétají, který vznikl podle knihy Vladimira Bogomolova.

„Hrál jsem tam hlavní roli a od té doby Českou televizi miluju, hlavně její technickou část. Česká televize dala všem televizím odborníky do začátku. Do Novy, do Primy odcházeli lidé, kteří to uměli z České televize,“ zdůraznil Gulyáš. Problémem podle něj je zpravodajství. „Ti lidé jsou sice profesionálové, ale svou profesionalitu ztrácejí na základě propagandistického zadání. Měli by být nezávislí, nebo ať jdou dělat propagandu někam jinam,“ navrhl Gulyáš.

Vyjádřil se také ke kauze Čapí hnízdo. „Aby se v tom čert vyznal, v těch eurounijních příspěvcích, dotacích. Dost o tom vím z blízkého rodinného kruhu,“ zmínil herec a politik. A pak se rozhovořil o zaměstnancích nadnárodních globálních skupin. „Jednou jsou to farmaceuti, pak jsou to zbrojaři, pak olejáři… CIA byla vytvořena proto, aby dohlížela a vykonávala nějakou funkci proti Sovětskému svazu. A nějak se ji nepodařilo zrušit, tak jako se nepodařilo zrušit NATO. Dělá to tu teď rotyku. Západ to dotáhl tak daleko, že dnes už mele z posledního. Máme přispívat pět procent do rozpočtu NATO – to je přece absurdní. Peníze na to nemáme. Jižní část NATO ukazuje prostředníček, protože je to nezajímá. Pro ně nějaké nebezpečí z Ruska je iluzorní,“ míní herec a kandidát Stačilo!.

Česko nemá kolečka, moderátorky zošklivěly

Nově se teď podle něj rozdávají karty po zvolení Donalda Trumpa. „Říkal jsem si, že pokud ho nezvolí, tak jsme v …“ nedopověděl Gulyáš, zato moderátor se vyjádřil explicitně. „Možná, že ještě někde hůř,“ rozvíjel jeho myšlenku politik. Podle jeho soudu bylo jasné, že Američané musejí Trumpa zvolit.

Pak imitoval Bolka Polívku, jak říkal, že táhnou Českou republiku k Moskvě. „Řekl jsem mu: Bolku, takový veliký umělec… Proč to říkáš? Nikdo nemůže nikam nic táhnout. Země nemá kolečka,“ zdůraznil Gulyáš.

Vyjádřil se i ke kvalitě vysílání České televize. „Některé moderátorky jsou hezké, některé už ne, ty zošklivěly. Dělají ošklivé věci na základě objednávky. A možná tomu i věří. Podle mého soudu tomu věří. Když něco dlouho děláš, tak tomu uvěříš,“ domnívá se politik a použil příklad s psychiatrem, který léta chodí mezi blázny. „Jsou tím poškození a je zapotřebí s tím něco udělat. A ono se udělá. Ten proces se přibližuje, je to nevratné. Uhnízdili se tam lidi, kteří jsou ti nejpřesvědčivější liberálové. Ti působí na moje pracovní zakázky,“ posteskl si herec a dodal, že situace v ČT připomíná 70. léta.

Redaktoři ČT jsou podle něj jako kosmonauti, kteří rotují na oběžné dráze a jsou bez spojení se Zemí. „Až přistanou, tak nebudou moci chodit. Švihnou sebou na zem. Budou mít atrofii. Pochopí to. Ale teď si myslí, že je vše OK. My jako opozice říkáme, že přetáhli šroub natolik, že se to nedá nazvat jinak, než že nás vedou excelentní hovada, zfetovaný. Na každém z nich vidíš, že má vykulené oči, počuchává. S tímhle nemůžeš svět dovést k dobrému výsledku,“ řekl kandidát hnutí Stačilo!

A pronesl do kamery své poselství veřejnosti: „Přátelé, věřte tomu, že tihle lidé nedovedou nic k dobrému konci. A ani ti, kteří je financují a kteří na tom mají svůj zájem. Nedosáhnou toho, co chtějí. Se sjetými troskami a zamotanými cestami rozumu toho nelze dosáhnout.“

Pár slov věnoval také Pirátům. „To je kreaturní skupina, prazvláštní seskupení. To je opravdu do filmu o pirátech z Karibiku. Některé materiály mají schopně zpracované, mají digitální dovednosti, jsou tam mladí lidé, kteří věří, že naše planeta shoří a že je třeba žít na pěti metrech čtverečních s celou rodinou. Oni za to nemůžou. Lítají v té kosmické lodi. A oni nevědí, že až se to dostane na sestupnou dráhu, kdy přestanou být kontrolovaní, tak shoří v atmosféře,“ domnívá se Gulyáš.