ČEZ posiluje energetickou bezpečnost uzavřením kontraktu na dodávky plynu z Alžírska

„Podnikli jsme další krok k posílení naší energetické bezpečnosti. Kromě dodávek plynu od německých dodavatelů, z Norska a z našeho LNG terminálu v Eemshavenu budeme nyní dovážet plyn i z nalezišť v severní Africe. Vyjednávání s alžírským státním podnikem SONATRACH byla konstruktivní a byla dovedena do úspěšného konce,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Tato smlouva pomáhá ČEZ nejen rozšiřovat geografické spektrum potenciálních dodavatelů a naplňovat potřeby České republiky, ale také zajistit další trasu, která umožní dodávky plynu do země v případě jeho nedostatku na domácím trhu. ČEZ bude nakupovat plyn z Alžírska na vlastní účet, bez finanční účasti českého státu.

„Pro energetickou bezpečnost České republiky je nezbytná spolupráce s důvěryhodnými partnery a maximální diverzifikace dodávek plynu. Čím více obchodních cest pro dodávky této základní komodity budeme mít, tím méně budeme ovlivněni případným nedostatkem dodávek jinde. Naším cílem je nadále propojovat české obchodníky s alternativními dodavateli. Alžírsko je jedním z takových partnerů a jsem velmi rád, že se nám po jednáních podařilo zajistit dodávky schopné pokrýt spotřebu až 100 000 českých domácností,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

„Energetickou krizi v Evropě řešíme komplexně. Jsme rádi, že naše velvyslanectví mohlo být ČEZ v tomto ohledu nápomocné a že bylo nakonec dosaženo dohody s alžírskou společností SONATRACH. Pomoc tohoto typu je jedním z významných úkolů naší diplomacie,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Tento krok přichází krátce poté, co oslavil druhé výročí LNG terminál v Eemshavenu, v němž Česká republika získala svou historicky první zasmluvněnou kapacitu. Zařízení v Nizozemsku je schopno zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, přičemž tři miliardy z nich jsou vyhrazeny pro Českou republiku. Tento objem představuje více než jednu třetinu roční spotřeby v zemi. Za dva roky svého fungování terminál přijal 43 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily ekvivalent 3,86 miliard metrů krychlových plynu. Kromě ČEZ využívají kapacitu terminálu také nadnárodní společnosti Shell and Engie. Od začátku provozu terminálu do něj nebyl dopraven žádný ruský plyn, což byla jedna z výslovných podmínek výběrového řízení.

Na konci roku 2023 ČEZ pro Českou republiku zajistil i další kapacitu LNG v objemu dvou miliard metrů krychlových ročně po dobu 15 let s opcí na prodloužení na 25 let, a to v nově vybudovaném pozemním terminálu v německém Stade, v ústí řeky Labe. Výstavba terminálu byla zahájena letos na jaře a jeho uvedení do provozu se plánuje na druhou polovinu roku 2027.