CIIRC ČVUT má ambice významně posunout výzkum umělé inteligence

Umělou inteligencí, strojovým, hlubokým nebo zpětnovazebním učením se institut dlouhodobě zabývá ve všech svých odděleních napříč - od robotiky a průmyslu, po energetiku a zdravotnictví, a vždy tuto oblast považoval za klíčovou. Vytvoření samostatného oddělení je logickým vyústěním dlouhodobého hlubokého zájmu o umělou inteligenci, které posílí především základní výzkum. Garanty výzkumné excelence jsou vedoucí oddělení Dr. Josef Urban a vedoucí skupin prof. Robert Babuška, Dr. Tomáš Mikolov a Dr. Mikoláš Janota.

„Na CIIRC ČVUT se nám podařilo soustředit renomované vědecké osobnosti v umělé inteligenci, jako jsou Dr. Josef Urban, prof. Robert Babuška, Dr. Tomáš Mikolov a Dr. Mikoláš Janota, jejichž výzkum má potenciál nejen oblast AI efektivně rozvíjet, ale také zásadně měnit. Jejich bádání se zaměřuje na rozvoj obecné umělé inteligence - silné umělé inteligence, automatického uvažování nebo formálních metod a strojového učení,” říká vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

Dr. Josef Urban (ZDE), vedoucí nového oddělení Umělé inteligence, se ve svém výzkumu věnuje automatickému uvažování, tedy například řešení matematických problémů a verifikaci komplikovaného softwaru pomocí automatického dokazování. V roce 2020 dokončil prestižní ERC projekt AI4REASON (ZDE), zaměřený na kombinování metod automatického uvažování a strojového učení. „V tomto týdnu jsme s Tomášem Mikolovem měli každý zvanou přednášku na konferenci AGI - Artificial General Intelligence - hlavní konferenci zaměřené na obecnou umělou inteligenci. Jsme zřejmě jediná univerzita na světě, která měla na této konferenci dvě keynote prezentace zároveň,” říká Josef Urban, kterému se podařilo do svého oddělení shromáždit velmi zajímavý mezinárodní vědecký tým.

Keynote J. Urbana - Towards the Dream of Self-Improving Universal Reasoning AI ZDE

Keynote T. Mikolova - AGI: Why and How? ZDE

Dr. Tomáš Mikolov (ZDE), vedoucí skupiny Základní výzkum AI, je v Česku i v zahraniční velmi dobře známý nejen jako vědecká kapacita v oblasti umělé inteligence se zkušenostmi z Google, Microsoftu nebo Facebooku, ale také jako popularizátor oboru umělé inteligence. Svůj tým, který se zabývá silnou umělou inteligencí, si díky centru RICAIP na CIIRC ČVUT staví již dva roky. „Podobně jako se přirozeným vývojem vytvářely složité formy života na Zemi, měla by postupnou evolucí vzniknout i komplexní umělá inteligence,” říká Tomáš Mikolov. Základní výzkum přitom vnímá jako zásadní předpoklad pro inovace a aplikace v dalších oborech.

Profesor Robert Babuška (ZDE) vede skupinu Strojové učení a se svým týmem se věnuje především výzkumu hlubokého učení (deep learning) a učení s posilováním (reinforcement learning). Tyto metody strojového učení tým vyvíjí především pro aplikace v robotice. Robert Babuška je vedoucím projektu OP VVV excelentní týmy Robotika pro Průmysl 4.0. V září 2021 s konala IEEE konference IROS, organizovaná CIIRC ČVUT, kde prof. Babuška působil jako program chair. Konference se online účastnilo téměř tři tisíce vědců z oblasti světové robotiky.

Automatickému uvažování a formálním metodám se věnuje i Dr. Mikoláš Janota, který do CIIRC ČVUT přišel z Instituto Superior Técnico v portugalském Lisabonu, aby zde realizoval svůj ERC CZ grant. V nově vzniklém oddělení povede skupinu Formálních metod.

Dlouhodobá strategie v oblasti umělé inteligence na CIIRC ČVUT je založena kromě vědecké excelence také na spolupráci se zahraničními strukturami - od vědeckých institucí a specializovaných organizací po (především) evropské projekty. Své české pobočky zde mají prestižní organizace CLAIRE a ELLIS, které se snaží posílit mezinárodní suverenitu a rozvoj umělé inteligence především v rámci Evropy jako protiváha k AI velmocem USA a Číně. CIIRC ČVUT se účastní i českých projektů jako Národní centra kompetence - kybernetika a umělá inteligence a aktivně spolupracuje i s týmy z dalších českých vysokých škol.

„V rámci aktivity AI Czechia jsme byli první, kdo mapoval umělou inteligenci a její vědecký potenciál v České republice. Jsem přesvědčen, že pomocí mezinárodní spolupráce, výměny znalostí a hledání společných synergií může i naše země v oblasti umělé inteligence výrazně uspět. Vytvoření silného vědeckého týmu pro základní výzkum umělé inteligence ve spojení s návaznými aplikačními projekty je tomu zásadním předpokladem,” nastiňuje celkovou strategii CIIRC ČVUT v oblasti AI prof. Vladimír Mařík.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více ZDE.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá více než 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna tzv. Centry včetně Testbedu pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. ČVUT CIIRC vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací ZDE.

