ČNB chystá na rok 2019 oslavy 100 let koruny; symbolem je druhá největší zlatá mince na světě

Česká republika v příštím roce oslaví 100 let odluky od rakousko-uherského peněžního systému a vznik československé koruny. Česká národní banka chystá k připomenutí tohoto výročí řadu doprovodných akcí a zvláštních emisí platidel.

Symbolem těchto oslav by se měla stát vysokohmotnostní mince v nominální hodnotě 100 milionů Kč. Tato mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 cm vážící 130 kg bude k vidění od 1. února do 28. dubna 2019 na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu.

„Věřím, že se nám příští rok podaří občanům připomenout fakt, na který můžou být právem hrdí, a sice že už 100 let platíme vlastní a v celosvětovém měřítku velice úspěšnou měnou, která se stala jedním ze znaků naší státnosti. Rád bych tímto širokou veřejnost pozval na unikátní výstavu na Pražském hradě, kde bude vedle druhé největší zlaté mince na světě vystavena také řada dalších cenných exponátů z archivu ČNB,“ uvedl guvernér Jiří Rusnok.

Výstava 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu nabídne návštěvníkům přehled vývoje československých a českých platidel a repliky panovnických korun několika zemí. Vystaveny budou rovněž originály návrhů českých bankovek od Alfonse Muchy, Františka Kysely nebo Maxe Švabinského a ukázky zlatých rezerv centrální banky.

Pro numismatiky připravila ČNB několik speciálních pamětních emisí. Poprvé v historii vydá ČNB pamětní bankovku s názvem Budování československé měny, připomínající osobnost prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Tato bankovka v nominální hodnotě 100 Kč vyjde 31. ledna 2019. K 100. výročí vzniku československé měny pak ČNB 5. března 2019 vydá zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč s názvem Zavedení československé měny.

Z pamětních a speciálních mincí se mohou zájemci 10. dubna 2019, kdy si připomeneme 100 let od zavedení československé koruny, těšit na bimetalovou minci s nominální hodnotou 2 000 Kč. Mince ponese zlatou inlej s replikou československé korunové mince z roku 1922 ve stříbrném korpusu. Ta připomíná vznik československé koruny coby peněžní jednotky nového státu. Na červenec připadne další důležité datum, a to 100 let od zahájení vydávání československých platidel. K tomuto výročí ČNB vydá pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 500 Kč.

Pro širší veřejnost ČNB nachystala na konec ledna speciální emisi oběžných mincí v hodnotě 20 Kč, která navazuje na mimořádně populární dvacetikoruny se zakladateli československého státu. Tentokrát mince na své rubové straně ponesou portréty významných meziválečných ministrů financí – Aloise Rašína a Karla Engliše – a prvního guvernéra tehdejší Národní banky Československé Viléma Pospíšila. Na konci ledna bude vydána i oběžná stokoruna s přítiskem v podobě loga 100 let česko-slovenské koruny.

Již na konci letošního roku vyjde reprezentativní knižní publikace s názvem 100 let česko-slovenské koruny, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením viceguvernéra Vladimíra Tomšíka. Kniha věnována historii československé a české měny volně naváže na čtyři předchozí publikace o platidlech, jež vyšly v letech 1993–2012.

Pro žáky základních a studenty středních škol ČNB vypsala ideovou soutěž o grafický návrh na českou 100 Kč bankovku. Výherci tří věkových kategorií, kteří jsou již známi, si převezmou ocenění 31. ledna 2019 na tiskové konferenci, která bude předcházet slavnostní vernisáži výstavy. Oceněné návrhy si budou moci návštěvníci prohlédnout po celou dobu trvání výstavy.

Oslavy 100 let koruny symbolicky zakončí Den otevřených dveří v České národní bance, plánovaný na září. Přehled všech akcí a emisí k 100 výročí vzniku samostatné měny je průběžně aktualizován a doplňován na www.cnb.cz/100let.

autor: Tisková zpráva