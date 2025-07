Vyoral k výpadku proudu: Tak mají další pádný důvod zdražovat

Nejdříve něco ze světa sociálních sítích. Martinu Konvičkovi zrušili účet na Facebooku. Tak to vypadá, že i když Zuckerberg sice na první pohled otočil vůči Trumpovi, tak vůči EU a jejím pravidlům je stále velmi loajální. Co vy na to?

To je přece jeden ze základních cílů takzvaných sociálních – ve skutečnosti antisociálních – sítí. Usměrnění toku informací a propagace stávajícího režimu, cenzura názorů, myšlenek a rušení nežádoucích či rádoby nevhodných lidí – tedy jejich profilů, které jsou však v současné době pro mnohé v jistých ohledech klíčové.

Mimochodem jakkoliv se nám mohou snažit nabulíkovat, že Zuckerberg a Facebook, nebo jakákoliv jiná síť, bude otevřená všem a všem názorům, tak jde o bohapustou lež. Zuckerberg je každopádně součástí režimu a systému, možná pak jen nastrčený kůň zpravodajských aktivit a režimní loutka.

Psali jsme: Facebook je profízlovaný až na půdu. Zakázaný Konvička promluvil

Část republiky si zažila blackout. Věříte vysvětlení, že za vše může spadlý vodič a že OZE s tím nemají vůbec, ale vůbec nic společného?

Samozřejmě, že nevěřím. Slovy klasika a někoho mnohem chytřejšího, než jsem já sám: slepá víra v autority je největším nepřítelem pravdy. Pominu-li navíc to, že jakákoliv vláda, ať už tato či minulá, ať už u nás či v zahraničí, má k autoritě asi tak blízko jako já k papežskému úřadu.

A jak říkal Karel Kryl: Politikům se nevěří, politici se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!

Fotogalerie: - K výpadku proudu

Mám důvodná podezření, že s obnovitelnými zdroji elektřiny má blackout co do činění. Pak má zřejmě co do činění s napojením naší soustavy na Německo. Ale nejsem odborník, na tuto problematiku jste se už určitě ptali někoho erudovaného.

Já si jen dovolím drobnou prognózu, jakkoliv doufám, že tím našim politrukům a energetickým pazgřivcům moc neporadím. Obávám se, že soudruzi mají další „pádný“ důvod nám ospravedlnit další zdražení elektrické energie. Musíme přece inovovat a zabezpečit naši infrastrukturu proti podobným a ještě horším blackoutům. I když v zásadě tyhle složky našeho státu ani nepotřebují opodstatněný důvod. Vzhledem k monopolu – který je jinak prý regulován antimonopolními zákony a úřadem pro kontrolu hospodářské soutěže – si mohou dělat, co chtějí.

Mají ti, kdo byli blackoutem poškozeni, např. restauratéři, právo na odškodnění?

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11121 lidí

Hlasovalo se o důvěře pro předsedkyni Evropské komise, Ursulu von der Leyenovou. To podstatnější byl ale její projev. V něm označila ty, kdo ji chtějí odvolat, za extrémisty, dezinformátory, autoritáře a bůhví co ještě. Se nám ta iluze o benevolentní unii hroutí nějak rychle. S takovým přístupem, za jak dlouho podle vás začnou politické procesy?

Máme-li oči otevřené, tak vidíme, že politické procesy již probíhají na běžné bázi. U nás i v zahraničí. Ať už ty reálné soudní či pouze obrazné mediálně lynčovací. Uršula von der Leyenová a až na výjimky prakticky všichni politruci sedící v bruselském politbyru jsou typickým případem antidemokracie, antibenevolence… Jde pouze o autoritáře, cenzory a vykonavatele, kteří jsou prodlouženými pažemi těch v zákulisí a za zrcadlem.

V Karlových Varech přišlo „přiznání“ od Ivana Trojana. Totiž, že se „velmi zajímá o politiku“. „Mám čtyři děti, takže se snažím nějakým způsobem naplňovat Havlovu občanskou společnost,“ řekl herec. Jaký máte vy názor na politicky angažované herce?

Tak trochu comming out Ivana Trojana. Sice ne v ohledu sexuální orientace, ale v ohledu nepřílišné bystrosti, když se odvolává k Havlově občanské společnosti, která v Havlově realitě byla a je pouze nástrojem moci elit. Pokroucení pojmů, doublethink a newspeak tak jako u Orwellova 1984.

Jinak mám názor takový, že angažovat se může kterýkoliv člověk, tedy i herec – v tomto případě Ivan Trojan. Jen je třeba být vždy střízlivý a sebekritický v ohledu toho – proč bych já herec měl být něco víc než obyčejný plebs a proč bych já měl vědět líp, co je pro ostatní nejlepší a hlásat to masám z tlampačů.

Čest výjimkám, ale já herec přece nezřídka – a z povahy mé práce to plyne – někoho hraji, přehrávám, dennodenně se do někoho stylizuji a nandávám si masku, učím se předepsané texty, mám sklon jednat více na základě emocí než na základě rozumu a logiky. Navíc jsem nezřídka kdy psychicky nevyrovnaný, ješitný, mám sklon k závislostem, samozvanému mesiášství a mám rád pozornost. Proč zrovna já bych měl být tím pravým?

Navíc umělci jsou z povahy své práce často první na ráně a v první linii, co se týká propagandy a veřejného obrazu jakéhokoliv režimu. Opakuji samozřejmě jako všude, ani tady nejde mluvit o všech obecně a plošně. Takže ať se Ivan Trojan angažuje, ale zaprvé se zřetelem na výše zmíněné, zadruhé mimo jakože veřejnoprávní neobjektivní, nevyváženou, zaujatou a závislou protičeskou ČT.

Senátem prošel návrh, aby byly trestně postihnutelné tzv. deepfakes i mimo pornografii. Což ovšem může znamenat, že policie může jít po lidech, kteří naroubují Fialův obličej třeba na nějakou postavičku z majora Zemana. Co vám to připomíná?

Samozřejmě, že se nás systémoví hráči a slouhové snaží ve stylu Orwella, Zamjatina, Bradburyho a dalších dostat pod absolutní nadvládu a pod totální podvolení. Na řetěz na dvorek tak, jak to často děláme my našim domácím mazlíčkům.

Jakkoliv se dají postihnutelné deepfakes asi docela přesně vymezit tak, jakákoliv takováto tendence zavání tím, že slovy nejmenovaného klasika Otakara zelenomozka Foltýna – je potřeba vyhloubit příkopy a dát „sviním“ co proto.