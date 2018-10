ČPZP: Na léčbu duševních poruch pojišťovna loni vydala 700 milionů korun

Klientů, kterým lékaři diagnostikovali některou z duševních poruch nebo poruch chování, evidovala přes 42 tisíc. Oproti roku 2015 počet nemocných narostl o více než 3 tisíce, náklady na léčbu stouply téměř o 111 milionů. Tyto údaje ČPZP uveřejňuje před středečním Světovým dnem duševního zdraví s cílem upozornit na rozšířenost a nákladnost léčby duševních poruch.

Z celkové částky, kterou loni třetí nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna vydala na péči o duševní zdraví svých klientů, si náklady na recepty s předepsanými psychofarmaky vyžádaly více než 175 milionů korun. Lékařská péče o pacienty stála téměř 531 milionů a na 5,4 milionu korun vyšly lázně.

Výskyt duševních poruch rychle stoupá. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace bude v roce 2030 nejčastějším onemocněním deprese a úzkostné poruchy. Věk výskytu duševních poruch se přitom snižuje, dokládají to i data ČPZP. „Zatímco v roce 2015 jsme evidovali 2 156 pacientů s duševní poruchou ve věku do 18 let, v loňském roce to bylo již 2 519 pacientů. Přibývá také dětí a mladistvých klientů, u nichž se projeví duševní porucha v důsledku užívání psychoaktivních látek, jako jsou drogy nebo alkohol,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Náklady ČPZP a počty pacientů s duševními poruchami a poruchami chování v roce 2015

Počet pacientů 38 863 Náklady na péči/výkony 439 886 223 Kč Náklady na recepty 156 671 419 Kč Náklady na lázně 3 965 242 Kč Náklady celkem 600 522 884 Kč

Náklady ČPZP a počty pacientů s duševními poruchami a poruchami chování v roce 2017

autor: komerční tisková zpráva