ČPZP vrátí pojištěncům přes 6 milionů Kč za léky a doplatky

„Přeplatky nad limit za uvedené období dosáhly 6 119 961 korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se jedná o přibližně 28procentní nárůst,“ upřesnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že nejvyšší přeplatek činil 18 520 Kč a bude zaslán pojištěnci z Plzeňského kraje.

Informace o vrácení přeplatku za poslední loňské čtvrtletí společně s poštovní složenkou odešle ČPZP ve středu 21. února, týden nato budou přeplatky odeslány i těm klientům, kteří mají účet u banky.

„V roce 2018 předpokládáme další významný růst prostředků vracených pojištěncům ČPZP z doplatků za léky formou přeplatku vlivem snížení ochranných limitů ve skupině dětí do 18 let, seniorů od 65 let do 70 let věku a u seniorů od 70 let věku,“ doplnila tisková mluvčí Mazurová. Limit u prvních dvou skupin pojištěnců byl od 1. 1. 2018 snížen z původních 2 500 Kč na 1 000 Kč, a u poslední skupiny (70 a více let) byl od 1. 1. 2018 snížen limit z původních 2 500 Kč na 500 Kč. Na ostatní obyvatele se vztahuje ochranný limit 5000 Kč.

Pokud pacient stanovený limit překročí, musí regulační poplatky platit stále, ale zdravotní pojišťovna mu částku zaplacenou navíc vrací, a to každého čtvrt roku. Přeplatky tak dostávají lidé na účet nebo složenkou nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili. Na nadlimitní částku zemřelého pojištěnce mají nárok pozůstalí.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, aby se zamezilo plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Cílem ročního ochranného limitu je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrnými výdaji za léky a některými regulačními poplatky.

Do limitu regulačních poplatků se dnes započítávají pouze doplatky za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Přehled poplatků může pojištěnec České průmyslové zdravotní pojišťovny získat písemně nebo prostřednictvím své e-přepážky, tedy přes webové stránky pojišťovny, nebo v mobilní aplikaci ZDRAVÍ V MOBILU.

autor: Tisková zpráva