ČSSZ: Mají prosincoví a lednoví tatínkové nárok na otcovskou?

Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se dítě narodilo v prosinci a lednu

To na příkladech ukazuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obecně totiž platí, že v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1. 2., tedy 21. 12. 2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017).

Příklad 1:

Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 4. 2. 2018.

Příklad 2:

Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13. 2. 2018.

Příklad 3:

Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2. do 16. 3. 2018.

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Jak o otcovskou požádat

Nejprve je třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (řídí se zákoníkem práce). Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se uplatní na stejnojmenném tiskopisu (k dispozici bude na webu ČSSZ poslední lednový týden). Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis vč. příslušné přílohy okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), tj. obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. OSVČ budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Po jak dlouhou dobu je otcovská vyplácena a v jaké výši

Dávka se poskytuje maximálně 7 kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ze zákona je lhůta zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

Příklady výše otcovské

Hrubý příjem1) Výše dávky2) Denní výše dávky3) 8 000 Kč 1 295 Kč 185 Kč 10 000 Kč 1 617 Kč 231 Kč 12 000 Kč 1 939 Kč 277 Kč 14 000 Kč 2 261 Kč 323 Kč 16 000 Kč 2 583 Kč 369 Kč 18 000 Kč 2 905 Kč 415 Kč 20 000 Kč 3 227 Kč 461 Kč 25 000 Kč 4 032 Kč 576 Kč 30 000 Kč 4 837 Kč 691 Kč 35 000 Kč 5 348 Kč 764 Kč 40 000 Kč 5 831 Kč 833 Kč od 91 078 Kč 8 575 Kč4) 1 225 Kč4)

1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení

2) délka podpůrčí doby (období, po které dávka náleží) je 7 kalendářních dnů

3) 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu

4) maximální výše dávky

Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu MPSV ZDE. Další praktické informace ZDE.

