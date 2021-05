ČSÚ: Roznos listinných formulářů téměř končí, komisaři řeší v terénu poslední pochůzky

reklama

„Listinné formuláře je stále možné si vyzvednout na kontaktních místech, a to až do 11. května, kdy sčítání končí. Kontaktní místa najdete na vybraných pobočkách České pošty nebo na pracovištích krajských správ Českého statistického úřadu,“ vysvětluje Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021. Adresy kontaktních míst si lze vyhledat na webu https://scitani.ceskaposta.cz nebo na úředních deskách obecních úřadů. To nejbližší zjistíte i prostřednictvím Kontaktního centra sčítání na telefonním čísle 253 253 683. S operátory je možné mluvit nejen česky, ale také anglicky či rusky.

Společně s listinným formulářem dostanete i odpovědní obálku s předtištěnou adresou P. O. Boxu Sčítání 2021. Zalepenou obálku s vyplněným formulářem jednoduše vhodíte do kterékoliv poštovní schránky. Odeslání je zcela zdarma. K odeslání na adresu P. O. Box sčítání lze nicméně použít i vlastní obálku. Vyplněný listinný sčítací formulář stačí vložit do velké obálky tak, abyste tiskopis nepřehýbali. Na obálce musí být uvedena přesná adresa: „Česká pošta, s. p., P. O. Box – SLDB 2021“. Odešlete formulář co nejdříve, nejpozději však do úterý 11. května. Formulář lze i osobně odevzdat na kterémkoliv z kontaktních míst sčítání.

„Pokud někdo po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistí, že ho vyplnil chybně, může vyplnit a odeslat novou verzi se správnými údaji. Při zpracování budeme mít informaci, který formulář přišel později, a ve zpracování tento fakt zohledníme, ať se jedná o nový tiskopis, který jste si vyzvedli na některém z kontaktních míst, nebo jste pro opravu využili dodatečně online formulář,“ uvádí Robert Šanda z ČSÚ, věcný gestor Sčítání 2021.

Až do 11. května je totiž také stále možné se sečíst online na stránkách www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Sčítání21 na App Store a Google Play. Je to rychlé, jednoduché a bezpečné. Test, ve kterém se sečetla tříčlenná rodina pomocí listinného i online formuláře, ukázal, že elektronicky to bylo o 9 minut rychlejší. Na průběh a výsledky testu se můžete podívat na videu dostupném zde.

