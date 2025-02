ČSÚ: Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích se zvýšily téměř o šest procent

V podnicích se v Česku v roce 2023 vynaložilo na výzkum a vývoj (VaV) 90,4 mld. Kč. Meziročně výdaje na VaV v podnikatelském sektoru vzrostly o 5,6 %, absolutně pak o 4,8 mld. Kč. Ve vysokoškolském a vládním sektoru se meziročně tyto výdaje navýšily o 1,5 %, což v absolutním vyjádření představovalo v každém z obou sektorů nárůst o zhruba 350 mil. Kč. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku v roce 2023 meziročně vzrostly o 6,4 mld. Kč (4,8 %) na 139,7 mld. Kč. Podniky se na tomto nárůstu podílely ze 75 %.

Investice do oblasti VaV rostly od roku 2020 především v podnicích pod zahraniční kontrolou. V roce 2023 provádělo v Česku výzkum a vývoj celkem 610 podniků se zahraničním vlastníkem, jejichž celkové výdaje na tuto činnost činily 58,9 mld. Kč. Z této částky bylo 21 mld. vynaloženo podniky majícími německého vlastníka a 19 miliard připadalo na americké firmy. Nejdůležitějším odvětím německých firem provádějících v Česku VaV byl automobilový průmysl, u amerických společností to byly IT činnosti, především vývoj softwaru.

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP v Česku meziročně klesl z 1,89 % v roce 2022 na 1,83 % HDP v roce 2023. Česku v tomto základním podílovém ukazateli statistiky VaV patřila dvanáctá příčka mezi státy EU. V roce 2023 byl průměr EU 2,25 %, ten však překonalo pouze šest států unie. V pěti z nich se na tuto činnost vynaložilo dokonce více než 3 % tamního HDP, přičemž nejvíce to bylo 3,57 % ve Švédsku. Naopak v pěti státech EU byly v roce 2023 výdaje na VaV nižší než 1 % HDP. Celosvětově nejvíce vydává na výzkum a vývoj Izrael, a to 6 % HDP. V Jižní Koreji se na tuto činnost vydává téměř 5 % HDP a v USA více než 3,5 % HDP.

Mezi českými regiony najdeme tři, v nichž se dlouhodobě vynakládá na výzkum a vývoj více než 2 % krajského HDP. V Jihomoravském kraji to v roce 2023 bylo 2,8 % HDP. V posledních dvou letech však došlo v tomto regionu k poklesu hodnoty tohoto ukazatele, ještě v roce 2021 se v Jihomoravském kraji investovalo do VaV více než 3 % HDP. V Praze se v roce 2023 vynaložilo na VaV 2,69 % HDP a ve Středočeském kraji to bylo 2,04 % HDP. Ve čtyřech krajích se naopak vynaložilo na výzkum a vývoj v roce 2023 méně než 1 % tamního HDP. Konkrétně se jednalo o Královéhradecký, Ústecký a Karlovarský kraj a dále Kraj Vysočina.

V přepočtu na plný roční úvazek se výzkumem a vývojem v Česku v roce 2023 zabývalo 85,5 tis. osob, což bylo více osob než v populačně srovnatelných státech, jako jsou Řecko, Portugalsko nebo Maďarsko. Naopak v Rakousku pracovalo v roce 2023 v oblasti VaV 98,5 tis. osob, ve Švédsku 123,8 tis. osob a v Belgii 130,1 tis. osob.