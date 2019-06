ČVUT: Drony již nebudou pro ostatní piloty neviditelné

A to například pro stále více populární aplikace, jako je koordinace několika dronů se záchranářským vrtulníkem nebo třeba doručování zásilek. Čtyřčlenný tým studentů ve spolupráci s fakultou vyvinul unikátní zařízení Dronetag, které využívá moderní mobilní a satelitní technologie, a činí tak libovolný dron viditelný v mapě letového provozu.

Tým studentů FIT ČVUT v čele s Ing. Lukášem Brchlem nyní nově založil start-upovou firmu Dronetag, která se zabývá vývojem malých nezávislých IoT zařízení pro drony, která nesou stejný název jako firma. Jejich nápad vznikl v listopadu 2018 na Space Application Hackathonu, ve kterém se týmu podařilo zvítězit v kategorii Navigace. Cílem firmy je dělat drony chytřejší, propojené a bezpečné pro přístup do letového provozu. FIT ČVUT vlastní profesionální dron, na kterém se zařízení testuje. Klíčovou komponentou celého systému je webová platforma a mobilní aplikace, ve které uživatelé mohou sledovat provoz okolních dronů a spravovat další zařízení s Dronetagem propojená.

Drony, které se dnes vyrábí, nejsou schopny ostatním účastníkům letového provozu sdílet svou aktuální pozici v reálném čase. Drony se tedy nevidí mezi sebou, ale nevidí je ani letadla nebo záchranářské vrtulníky. „Evropská unie chystá zákon, podle kterého všechny drony ve vzduchu budou muset být identifikovatelné. Vyrábíme proto zařízení, které bude možné umístit na každý dron a které zprostředkuje jejich polohu,“ říká Ing. Lukáš Brchl. Data získají například řídící letového provozu, a budou tak mít přehled o tom, kde se jaký dron aktuálně pohybuje. Díky tomu budou schopni například upozornit záchranářský vrtulník, aby se dronu, který vykonává jinou leteckou činnost, vyhnul.

FIT ČVUT vlastní šestimotorový dron, který je v průměru velký 1,2 metru a unese až 6 kg nákladu. Dron je nejčastěji využíván se zrcadlovkou s vysokým rozlišením a to pro tvorbu detailních 3D modelů. Dron lze osadit i termokamerou Workswell WIRIS a využívat jej tak pro průmyslové inspekce. Dlouhodobým cílem je zaměřit se na analýzu dat z různorodých senzorů v reálném čase. Na fakultě lze nyní drony využívat i pro projekty v laboratoři SAGElab a při tvorbě vysoce kvalitních 3D modelů.

Firma ve spolupráci s FIT zároveň vyvíjí další rozšíření, díky kterému bude možné na dron zavěsit předmět, který lze dronem rychle a efektivně doručit na místo určení. „Lze to využít například v situaci, kdy záchranáři potřebují doručovat kritické předměty v rámci záchranné operace v nepřístupném terénu,” vysvětluje Lukáš Brchl. Více informací o firmě najdete ZDE.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj fakulty a výběrovost. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531.–540. místem a na 9. pozici v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering” je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201.–250. místě, „Computer Science and Information” na 251.–300. místě, „Electrical and Electronic Engineering“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301.–350 místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“ na 150.–200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: Robosoutěž poprvé opustí půdu ČVUT. O víkendu se představí ve speciální exhibici na Výstavišti Praha ČVUT v Praze má lepší skóre, tvrdí nejprestižnější univerzitní žebříček ČVUT: Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi ČVUT: Na Fakultě elektrotechnické vzniká výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko OPERÁTOR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva