ČVUT: Evropské univerzity se spojují pro výchovu kvantových odborníků budoucnosti

reklama

„Kvantové technologie jsou nyní v podobné situaci jako byl internet na začátku 90. let. Už nyní víme, že kvantové technologie jsou technologie zítřka a budou se velmi pravděpodobně široce uplatňovat v nejrůznějších sférách. Všechny mocnosti, včetně Evropské unie si to uvědomují a my jsme rádi, že můžeme být u toho a podílet se na tom,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

V programu QTEdu předkládají zapojené instituce studentům širokou nabídku kurzů v oblasti kvantových technologií a také možnost zapojit se do výzkumných projektů. V pondělí 6. prosince 2021 proběhne od 16.00 hodin úvodní online setkání, během kterého se program QTEdu Open Master (více ZDE) představí. Na ČVUT cílí především na studenty FJFI, ale také Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií.

„Hned na začátku nabízí několik univerzit, například University of Copenhagen, University of Amsterdam či University of Helsinki či naše FJFI, několik seminářů z různých oblastí kvantových technologií. Studenti si je mohou zapsat a mohou za jejich absolvování získat kredity,“ vysvětluje Aurél Gábris z Katedry fyziky FJFI, který je jedním z koordinátorů programu QTEdu Open Master a současně kontaktní osoba pro zájemce z České republiky.

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5573 lidí

Řada univerzit už také v programu QTEdu nabízí několik výzkumných projektů pro studenty magisterského, ale i bakalářského stupně studia. „Je to skvělá příležitost pracovat na tématu, které se podílí na rozvoji kvantových technologií v Evropě,“ dodává Aurél Gábris.

Program QTEdu je součástí projektu Quantum Flagship podpořeného Evropskou komisí částkou ve výši 1,5 miliardy eur. Jeho cílem je poskytnout univerzitním studentům v celé Evropě možnosti studovat kvantové technologie v celé jejich šíři a získat cenné výzkumné zkušenosti od předních odborníků bez ohledu na zemi.

Od ledna 2022 bude v rámci QTEdu zahájen rozsáhlý program stáží, který studentům umožní jak vzdálené, tak osobní praktické seznámení se špičkovým výzkumem v oblasti kvantových technologií. Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Více informací a nabídku kurzů i výzkumných programů najdou zájemci na webových stránkách ZDE.

Quantum Flagship má EU dostat do čela rozvoje kvantových technologií

Quantum Flagship je jeden z největších evropských projektů, kterým chce Evropská unie dohnat vývoj v kvantových technologiích v zemích jako jsou USA nebo Čína. Cílem Quantum Flagship je dostat kvantové technologie z laboratoří na trh a posílit a konsolidovat výzkum v této oblasti v rámci celé Evropy tak, aby Evropa byla na předním místě v druhé kvantové revoluci. Zatímco První kvantová revoluce nám umožnila pochopit fyzikální zákony v mikroskopickém prostoru a přinesla některé průlomové technologie, jakými jsou tranzistor nebo laser, druhou kvantovou revoluci umožňuje zlepšující se schopnost manipulovat s kvantovými jevy ve speciálně navržených systémech a materiálech. Dopad této revoluce by měl být přelomový, a to v mnoha různých oblastech od kvantových počítačů, přes kvantovou komunikaci či senzory. Uplatnění mají najdou zejména v oblasti vysokovýkonných výpočtů, bezpečnosti, komunikaci, ale i v chemii, farmacii a mnoha dalších oblastech. Implementace nových technologií vzniklých v rámci druhé kvantové revoluce nejen vylepší stávající technologie, ale velmi pravděpodobně přinese i některé zcela nové možnosti.

V Evropě zaostává oproti například Spojeným státům, Japonsku, Kanadě nebo Číně. Zapojení se České republiky do tohoto projektu je jedinečnou šancí pro rozvoj kvantových technologií a průmyslu v České republice.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Fakulta architektury si připomněla 45 let obnovení své samostatnosti FEL ČVUT: Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku technologií budoucnosti Dva projekty z ČVUT získaly prestižní podporu z výzvy Junior Star ČVUT: Vytvořte si svůj virtuální svět

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.