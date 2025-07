Kauza bitcoin. Komentátor vytáhl na světlo, na co se zapomíná

Představte si to, za Prague Pride se bude platit, vstupenka bude stát 200 Kč. „Tento krok souvisí s významným nárůstem cen a oslabením zájmu sponzorů vlivem politiky Donalda Trumpa,“ uvádí festival. Spadne podle vás účast, nebo je 200 Kč pro typ lidí, co chodí na Prague Pride, pakatel?

A ještě z podobného soudku, univerzita v USA odebere medaile a smaže rekordy, kterých dosáhla v ženském plavání Lia Thomasová. A to proto, že Lia Thomasová je biologicky muž. Není to pokrok?

A není to spíše úkrok zpátky? Degrese z té tak nadějně nalajnované cesty k nejlepším zítřkům a odvážnému novému světu? Záleží přece na tom, na co se Lia Thomasová cítí, ne? Jinak samozřejmě jde o jistou vlaštovku, která nicméně jaro nedělá. A když si vzpomeneme na onoho deviantního boxera, který na olympiádě v ringu s nadšením bombardoval skutečné ženy, tak těm asi modřiny a pokoření už nikdo nevrátí. Stalo-li by se vůbec. A sice jsou medaile a umístění samozřejmě pěkné, tak mám pocit, že neméně důležité je i ono opojení spojené s okamžikem a atmosférou daného místa.

ODS přišla s krásným vynálezem, předběžným varováním, kdo bude čeho ministr, až se SPD spojí po volbách s ANO. Zejména Jaroslav Foldyna na ministerstvu zahraničí a Miroslav Ševčík na školství zaujali. Byl byste hodně vyděšen, kdyby tito dva byli ministry?

Mě už jen tak něco nevyděsí. A pochopitelně tito dva mě nemají moc čím děsit. Úděs ale je zřejmě v očích politiků a pologramotných novinářů hlavního proudu. V čele s neobjektivní a závislou protičeskou Českou televizí. ODS a další eurobolševici s jejich Propagandistickými týmy jistě přijdou ještě s vynalézavějšími nápady a varováními. A možná přijde i kouzelník Mikuláš Minář a jeho vytunelovaný bambilion chvilek proti demokracii. Mimochodem, nějak rychle nám mediální mainstream a bezpečnostní složky zapomněly na ty miliardy z kryptoměn, do nichž je zcela evidentně bezprecedentně zapletena současná vláda – kolaborantská, bohužel, jako většina jejich předchůdců i následníků.

Jak je známo, vládní koalice nám schválila navýšení koncesionářských poplatků a rozšíření povinnosti je platit. Jenže v ČT a v ČRo s tím zřejmě nepočítali, takže když se chtěli naštvaní živnostníci registrovat, systém padal a nebylo to možné. O čem to dle vás svědčí?

Především o zcela evidentní práci v neprospěch zájmů občanů České republiky a v nenažranosti takzvaných veřejnoprávních médií. To je ad A. Ad B pak samozřejmě klasika, co se týká diletantství všeho druhu, když jde o věci procesní a o funkčnost prakticky skoro čehokoliv, co si občan neudělá sám.

Na Ukrajině nový šéf Institutu národní paměti prohlásil, že Hitlera s Putinem nelze srovnávat. Protože Hitler byl umělec a byl vychovaný ve vysoké kultuře. Jen pro vysvětlení, tento nový šéf je bývalý velitel v pluku Azov. Neměli by místní podporovatelé Ukrajiny vydat nějaké omluvné prohlášení? Putina tu srovnávali s Hitlerem, jak na běžícím pásu.

Psali jsme: Z Ukrajiny: „Nesrovnávejte Putina s Hitlerem, Hitler byl umělec vychovaný ve vysoké kultuře.“

V tom případě bychom na základě šéfa Institutu národní paměti s Hitlerem mohli srovnávat spíše ukvičeného komedianta Zelenského, ne? Mimochodem od doby, co začala izraelsko-americká agrese – pardon humanitárně-bezpečnostně-obranné bombardování Íránu, se nám Ukrajina v čele s největším světovým propagátorem zelených mikin tak nějak trochu vytratila z prostoru mainstreamových mediálních štětek.

Pavel Novotný nastoupil do basy k výkonu trestu. S úsměvem. Je podle vás ten úsměv opravdový? Skutečně si starosta Řeporyjí z trestu nic nedělá?

To byste se musel zeptat jeho. Nicméně můj pocit je takový, že sám ví, že bude mít zřejmě podobný VIP kriminál jako třeba toho času Václav Havel či někteří další rovnější než rovní, ať už u nás nebo v zahraničí. Takže proto možná no stress. Možná, že ani nebude mít absťák po tom, čím se zřejmě občas pumpuje. Trochu taky PR, že? Stihl pozastavit členství v ODS a skončit se starostováním a u některých zaslepených či slepých tak možná ještě trochu stoupne v očích. Nadto ukázal, co si všechno vzal s sebou na těch pár týdnů. Jen mám dojem, že zapomněl lavičku Václava Havla, best of desku tragikomedianta Hutky, Tóru nebo Talmud.