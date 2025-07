„Stav nouze zpětně? Podělali jste to.“ Blackout v ČR. Lidé zuří

Jak muzete v 15:54 vyhlasit od 12:00 stav nouze?

Nerikejte mi, ze nemate pro podobne pripady pripravenou komunikaci co se deje, proc se to deje a co to znamena?

Kazdy musi pochopit, ze se to proste stalo a ted se to snazite opravit, ale ta komunikace kolem toho je hrozna.