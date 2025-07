Pazderková zvedla ze židlí. Proč nechce děti, ale Fialu

Herečka Iva Pazderková v rozhovoru s Čestmírem Strakatým prozradila, že je bojovnice. Potom hovořila o moderování předvolebních akcí Petra Fialy. „Proč si to děláte?“ zeptal se jí moderátor Strakatý. „Řeknu to, jak to říkají ti staří lidi – doba je zlá,“ pronesla herečka a rozesmála se. Připustila, že moderování Fialových akcí je náročné. „Ale že by to byl jen nepříjemný zážitek, to bych neřekla. Osciluje to,“ řekla a dodala, že za to, čemu věří, bojuje vždycky.

„Teď není čas na hrdinství. Než jsem tu nabídku přijala, tak jsem strávila pár bezesných nocí, protože jsem věděla, že to vzbudí emoce. Ale nikdy jsem se netajila svými názory, svým postojem a tím, jaké mám hodnoty, že jsou pro mě důležité a měly by být důležité pro každého občana této republiky. Jsem moc ráda, že jsem to vzala. Věřím svému premiérovi a jsem na něj pyšná. Jsem šťastná, že ho mám,“ vyznala se herečka ze svých pocitů.

Co dělá, má podle ní smysl. Nemyslí si, že by nějaký volič změnil názor, ale spousta lidí je nerozhodnutých a právě ty mohou vystoupení ovlivnit.

„Neobáváte se toho, že z vás bude propagandistka?“ zeptal se Strakatý. Pazderková odpověděla, že kdyby nebyla přesvědčená o tom, že říká pravdu, tak by to nedělala. „Nejsem naivní, ale nepovažuju za propagandu to, že stojím za tím, že je potřeba zůstat v EU, pomáhat Ukrajině, poslat Rusáka do…,“ nedopověděla kam. A pak hovořila o tom, že je třeba společnost kultivovat.

Dělám to i pro vás, abyste mohli svobodně pičovat

Nikdo podle ní nemůže být natolik naivní, aby si myslel, že jsou všichni svatí, že najde skupinu lidí, natož politické uskupení, kde jsou všichni Mirkové Dušínové. „To je utopie. To už jsme si tady vyzkoušeli, že to nefunguje, nikde na světě. Ale je potřeba žít ve společnosti, kde se za to nesou následky, pokud někdo něco podělá,“ řekla herečka.

„Myslíte, aby se to neotočilo?“ zeptal se Strakatý. „Přesně tak. Dělám to i pro vás, pro hejtery, abyste mohli svobodně pičovat,“ vyjádřila se herečka.

Čekala prý obrovskou míru nenávisti, ale několikrát to bylo ještě horší. „Je to nepříjemné. Co bylo za hranou zákona, se už řeší,“ prozradila Pazderková. Musela prý upozornit policii. „Nevyhnutelně,“ zdůraznila herečka.

Emotivní reakce lidí prý vnímá jako běžnou součást života společensky exponovaných osob. „To, že jsem žena a herečka a za něco se postavím, bývá vnímáno jako hodně velká drzost. Ale co mě na tom děsí, je ta nenávist, co mezi námi je. Otevřete jakoukoliv sociální síť nebo mail, tak to je… Jsou ostrý. O to víc toho nelituju. Naopak. Je potřeba snažit se kultivovat se navzájem a nevzdávat se. Křiklouni mají radost, když dáte najevo strach a když jim dokážete, že agrese a nenávist jim přináší moc,“ soudí Pazderková.

Myslí si, že zažívá jen zlomek toho, co zakoušejí politici. Připouští, že při moderování Fialových akcí může být ostrá. „Když se někdo neumí chovat, tak musím být ostrá,“ tvrdí herečka.

„Ale někdo vás pak může logicky vnímat jako spojence někoho,“ namítl Strakatý.

„Myslíte spojence slušného chování? Tak na to jsem pyšná,“ tetelila se Pazderková.

„Myslím jako spojence premiéra,“ zchladil její nadšení moderátor.

„Já jsem jeho spojenec,“ připustila herečka.

Vyjádřila se také k otázce mateřství: „Zjistila jsem, že děti nechci. Chtěla jsem je, protože se říkalo, že je to jediné štěstí.“ Jednoho dne se prý probudila a jednoduše jí spadl kámen ze srdce, že děti nemá. Zpětně si uvědomuje, že rodinu chtěla ve chvíli, kdy byla nejméně šťastná.

Jako Jiřina Švorcová, útěchu našla v politice

Zveřejněný rozhovor vzbudil mimořádnou pozornost na sociálních sítích. „Progresivistický Petr Fiala si nemohl pro svoji tour vybrat lepšího člověka. Tomu říkám hodnotový žebříček. Po rodinném, pravicovém a konzervativním smýšlení ani stopa,“ soudí František Matějka.

„Babiš děkuje Čestmírovi + Ivě. Na to, aby odehnali P. Fialovi a Spolu část voličů, nemohli zvolit účinnější a víc kontroverzní prohlášení ani lepší předvolební čas. Vše v situaci, kdy o vítězství rozhodne každé % hlasů,“ napsala další komentátorka na síti X.

Arsen Lazarevič soudí: „Svým počínáním může připomínat Jiřinu Švorcovou, která mimochodem také zůstala bezdětná a útěchu našla v politice.“

