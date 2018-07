ČVUT: IT znalosti předávali odborníci ze Stanfordské univerzity středoškolákům

Vybraných sto středoškoláků tak mělo jedinečnou příležitost naučit se základní programátorské dovednosti přímo od odborníků z USA. Jak řekl koordinátor projektu, doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., proděkan pro vnější vztahy FIT ČVUT, kurz je výsledkem dvaceti let zkušeností desítek učitelů ze Stanford University a absolvovalo jej již více než deset tisíc studentů.

Na účastníky kurzu čekal velmi nabitý a bohatý program. Kromě každodenních společných přednášek, na které navazovala průběžná řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích, probíhaly také diskuze v malých skupinách. Probíranými tématy byly programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. V druhé polovině kurzu se účastníci věnovali práci na závěrečném projektu, kde mohli uplatnit nabyté znalosti.

Kromě vzdělávání mysleli organizátoři i na volnočasové aktivity. Sobotní program tak probíhal pod taktovkou studentského klubu FIT++ ve spolupráci s klubem Silicon Hill. Studenti si mohli užít zábavu v Grilovacím centru na Strahově, prohlédli si strahovské koleje a vybrané projekty spadající pod klub Silicon Hill (serverovna, posilovna, hudebna, audiovizuální centrum). Příjemný den byl zakončen procházkou na Petříně, kde byli mnozí mimopražští studenti poprvé. Neděle byla věnována sportovním aktivitám pod vedením Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Studenti tak měli možnost dokonale si oddychnout od programování a utkat se v turnajích ve volejbalu a ping-pongu.

„Jsem z kurzu absolutně nadšený. Netušil jsem, že mně programování bude tolik bavit a že naši vyučující z USA nám dokážou všechno tak dobře vysvětlit. Moc se mi líbí jejich přístup a určitě budu do budoucna uvažovat o studiu na Stanfordu, to by byl splněný sen,” říká Jakub Kořistka, jeden z účastníků kurzu. “Studenti jsou úžasní! Je vidět, že je programování velice baví. Překvapila nás také výborná úroveň jejich angličtiny. Už se těšíme na příští rok,” dodává jeden z amerických vyučujících, Bryce Cronkite-Ratcliffe.

“Jsem velmi potěšen, že se historicky první ročník kurzu ICS na FIT tak povedl. Na studentech i vyučujících byla znát velká dávka spokojenosti s průběhem kurzu. Myslím, že jsme si všichni užili jak výuku, která probíhala velmi příjemnou a zábavnou formou, tak doprovodná část programu. Účastníci kurzu programování zcela propadli – přesně takové na FITu potřebujeme. Doufám, že tímto ročníkem jsme založili důležitou tradici, která bude dalším z prostředků, jak mladé lidi seznamovat se světem IT”, dodává na závěr doc. Kolář, proděkan FIT.

Celý kurz probíhal v anglickém jazyce. Výuku zajišťovali lektoři a studenti Stanfordské univerzity, kterým pomáhali vybraní studenti FIT. Generálními partnery akce byly společnosti Deloitte a Huawei, zlatým partnerem společnost Accenture, dalšími partnery společnosti Glencore Agriculture Czech, eMan, ICZ, ComAp, JetBrains, NN IT Hub, Home Credit, Oracle, Eaton a Vodafone.

Kompletní informace o kurzu naleznete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Systém pro detekci a eliminaci dronů, pohybujících se v cizí oblasti ČVUT: Konference o připravenosti na mimořádné události ČVUT: Vědci zavedli novou vědní disciplínu ČVUT: Mateřská škola a základní škola ČVUT Lvíčata mají novou ředitelku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva