ČVUT: Inovační online hackathon pomůže vylepšit vzdělávání

Mezinárodní inovační hackathon chce spojit studenty, akademiky a odborníky s cílem vylepšit vzdělávací systém. Inovace by měly pomoci studentům i univerzitám a to nejen s problémy přesunu do online režimu v důsledku probíhající pandemie. Akci pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s prg.ai, Unico.ai a CEE Hacks ve dnech 5. až 7. března.

Vzdělávání ve školství v době pandemie je jedním z nejkontroverznějších témat jak na politické, tak na veřejné scéně. Je třeba dát prostor zkušenostem a znalostem studentů, absolventů vysokých škol a expertů v oblasti školství, aby pomohli školský vzdělávací systém zefektivnit a zvýšit úroveň vzdělávání. FIT ČVUT proto na základě zkušeností z prvního inovačního online hackathonu UniHack 2020 pořádá druhý ročník, kde chce dále rozpracovat nápady na zlepšení stávajícího systému.

Ideathon neboli ideový hackathon UniHack 2021 je příležitost pro instituce či subjekty přednést inovátorům problém v definovaných oblastech a ti vymyslí vhodné řešení, které bude implementovatelné do praxe. Výsledkem budou nové nápady na vylepšení zavedeného vzdělávacího systému a školství. Jako témata projektů organizátoři zvolili kromě inovací pro samotné univerzity také inovace pro absolventy. Tématy budou: Skills and learning certificates, Matchmaking and exchanging knowledge a Project based learning. Vítězné týmy v jednotlivých kategoriích získají ceny v celkové hodnotě 40 000 korun.

„UniHack není klasický hackathon. Používáme pro něj spíše označení ideový hackathon neboli ideathon, protože si klade za cíl přinést nové nápady a změnit stávající přístupy. Zúčastnit se jej může kdokoli, nejen programátoři a vývojáři. Cílíme i na umělce, designéry, lidi z marketingu, psychology, architekty nebo ekonomy,“ říká Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT a jeden ze spoluorganizátorů akce. „Chceme, aby se na budoucnosti vzdělávání v ČR podíleli jak studenti, tak experti ze širokého spektra oborů a aby nové nápady byly plnohodnotně využitelné i pro studenty mimo informatické obory,“ dodává.

Účastníkům ideathonu budou k dispozici mentoři z řad odborníků z praxe, kteří pomohou s nasměrováním nápadů a jejich prezentací. Jako motivace inovátorům poslouží kromě možnosti poznat zkušené experty také následné uplatnění na navazujících projektech i možné ocenění od organizátorů či partnerů akce. Zapojit se může každý. Stačí přihlásit sebe nebo svůj tým do 4. 3. 2021 ZDE. Celá akce proběhne v anglickém jazyce.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj fakulty a výběrovost. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

