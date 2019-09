ČVUT: Miliony lidí si zlepšují kondici díky studentům Fakulty informačních technologií

Buď FIT nebo Žij FIT. To jsou slovní spojení, která charakterizují FIT ČVUT. Studenti fakulty Martin Mazanec a Matouš Skála tato známá motta přetavili do reálné podoby prostřednictvím efektivního individuálního cvičebního plánu a založili firmu Fitify Workouts, ve které nyní pracuje tým složený z více než 15 vývojářů, designerů, fyzioterapeutů a fitness trenérů. O technickou stránku věci se starají zejména studenti a absolventi FIT. „Doposud jsme dokázali oslovit více než osm milionů lidí po celém světě,“ říká Martin Mazanec, a dokazuje tak touhu lidí udělat něco se sebou a pro sebe.

Ve Fitify Workouts vyvinuli více mobilních aplikací Fitify Apps, které fungují jako domácí fitness trenér, a usnadňují tak splnění touhy žít jinak, lépe a zdravěji. „Měsíčně s námi cvičí 600 tisíc lidí,“ dodává Martin Mazanec. Aktuálně vyvinuli novou vylepšenou aplikaci nazvanou čistě Fitify, kterou si každý měsíc stáhne přes 120 tisíc uživatelů. „Tímto číslem jsme již dohnali globální konkurenci, jako je Runtastic, Nike Training Club nebo 8fit,“ popisuje celosvětový úspěch Fitify. „Minulý rok jsme sestavili 18 milionů workoutů (cvičení s vlastní vahou těla, pozn.) a spálili jsme 2,4 miliardy kalorií,“ přidává další neuvěřitelná čísla Martin Mazanec.

Uživatelé si díky nové aplikaci Fitify sami mohou říct, na čem chtějí zapracovat – shodit nějaké to kilo, nabrat svaly, zlepšit kondičku nebo se vydat cestou zdravého životního stylu. Fitify podle vstupního dotazníku sestaví tréninkový plán každému na míru. Náročnější uživatelé si mohou vybrat jeden z 25 workoutů cílených na jednotlivé části těla či specifický typ tréninku, jako je jóga, stretching nebo třeba automasáž. Workouty s aplikací Fitify nevyžadují žádné speciální pomůcky a dají se absolvovat pouze s váhou vlastního těla.

Nová aplikace nedávno zaznamenala úspěch v soutěži tuzemských mobilních aplikací AppParade. Mimo jiné díky originálnímu využití push notifikací, které uživatele opětovně motivují ke cvičení pomocí těchto citátů: „Sometimes later becomes never.“, „The best view comes after the hardest climb.“ a „When you want to give up, remember why you started.“ Tyto fráze dokáží připomenout uživateli, proč se cvičením vlastně začal, a co stálo za jeho rozhodnutím něco udělat se sebou a se svým životem.

Firma plánuje rozšíření své aplikace i na podporu psychické pohody v podobě audiomeditace a dechových cvičení. Současně firma pracuje na aplikaci pro sestavování zdravých osobních jídelníčků. „Uživatelé budou mít k dispozici jídelníček na míru včetně všech stravovacích omezení, od bezlepkové stravy přes jednotlivé alergeny až po keto dietu. Spolupracujeme s nutričními terapauty a odborníky na výživu,“ říká Martin Mazanec o plánu budoucího vývoje Fitify Workouts.

Pro více více informací navštivte webové stránky aplikací ZDE a nové aplikace ZDE vyvinutých firmou Fititfy Workouts.





autor: Tisková zpráva