ČVUT: Slavnostní zasazení „Masarykovy“ lípy v Kampusu Dejvice

Akce se bude účastnit rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, rektor VŠCHT Praha prof. Karel Melzoch, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Vojtěch Novotný, ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda, ředitel ÚOCHB Akademie věd ČR RNDr. Zdeněk Hostomský a starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář.

Lípa, která bude součástí kampusu, byla vypěstovaná ze semínka lípy, pod níž sedával prezident Masaryk na Plečnikově vyhlídce.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a šest vysokoškolských ústavů. Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: Studenti Fakulty architektury ČVUT byli oceněni v Benátkách ČVUT: Studenti se připravují na obhajobu medailí na Turnaji mladých fyziků ČVUT: CTU Lions ve finále Mezinárodní soutěže MOTOSTUDENT 2018 ČVUT pořádá přednáškový cyklus renomovaných vědců a historiků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva