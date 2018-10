Studenti Fakulty architektury ČVUT byli oceněni v Benátkách

Filip Galko navrhl prodejnu s osvětlením jako divadlo, ve kterém se mění kulisy a zájemce si tak může lépe představit, jak vybrané osvětlení do interiéru zapadne. Veronika Indrová ve svém projektu zase mění Strahovský stadion na byty. Za své návrhy se dostali tito čeští studenti architektury mezi čtyřicet nejúspěšnějších v respektované soutěži Young Talent Architecture Award a na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách, kde jsou jejich díla až do 25. listopadu vystavena, si koncem září převzali ocenění.

Česká republika se díky jejich úspěchu zařadila mezi nejúspěšnější země letošního ročníku této soutěže diplomových projektů architektonických a urbanistických škol.

Diplomová práce Filipa Galka, zpracována v ateliéru profesora Stempela a architekta Ondřeje Beneše, nese název Lasvit Flagship Store Showroom Praha a představuje vizi hlavní výstavní prodejny této značky. Lasvit navazuje na slavnou tradici českého sklářství a reprezentuje dobré jméno České republiky v zahraničí.

Pomocí osvětlovací a projekční techniky může být v tomto „výrobním prostoru“ vytvořen reálný pocit budoucího interiéru zákazníka. Obývací prostor je simulován promítacími plátny. Iluzivní obytný prostor tak pomáhá prostorové představivosti klienta a usnadňuje výběr správného svítidla. Visí na pohyblivých trakčních zařízeních, podobně jako divadelní kulisy, takže je možné v iluzivním prostoru lehce a rychle vyzkoušet několik různých svítidel.

Návrh Galka poskytuje maximální svobodu pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, vernisáží, módních přehlídek, koncertů nebo přednášek. Servisní část je rozdělena do 6 nebo 7 nadzemních podlaží. Základna poskytuje prostor pro menší a méně důležité funkce, jako je café-bar, sklady, výstava drobného sortimentu, kancelářské prostory pro zaměstnance apod.

Diplomová práce Veroniky Indrové byla zpracována v ateliéru architektů Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka. Autorka se v ní zabývá ideovým řešením Masarykova stadionu na Strahově, stadionu s největší rozlohou na světě a zároveň jednoho z největších nevyužitých území, tzv. brownfields, na území hlavního města Prahy.

Veronika Indrová hledá řešení, jak prostoru vdechnout život. Stadion nebourá, ale snaží se opravit chátrající tribuny a najít jejich nové využití pro bydlení. „Výjimečnost lokality s dalekými výhledy se promítá do prodejní ceny bytů, a tím umožňuje zachránit, transformovat a oživit chátrající památku“, říká Indrová. Její návrh je novým druhem bydlení, ve kterém se obyvatelé potkávají se studenty ze sousedních studentských kolejí, a společně vytvářejí nové strahovské město.

