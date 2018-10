ČVUT: Studenti se připravují na obhajobu medailí na Turnaji mladých fyziků

Na soustředění, které tradičně připravuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavem AV ČR, uvidí týmy ze středních škol ukázku fyzikálního souboje a přednášky k úkolům pro tento školní rok. Setkají se také s některými finalisty z předchozích let. „Jsem rád, že Úvodní soustředění TMF slouží pro setkávání se absolventů i nových účastníků TMF. Studenti tak získají základní vhled do celého turnaje a dozví se i něco navíc,“ dodává Dr. Petr Chaloupka z FJFI, který je letošním hlavním organizátorem. Své zkušenosti předají účastníkům i studenti z Mendelova gymnázia v Opavě, kteří letos v mezinárodním finále 31. ročník IYPT v Číně získali bronzovou medaili.

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků je soutěží pětičlenných družstev žáků středních škol. Jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo školství a mládeže ČR, garantem Jednota českých matematiků a fyziků, resp. Český výbor TMF. Účastníci v rámci turnaje řeší originální, obecně formulované a často otevřené fyzikální problémy. Řešitelé musí zadaný problém co nejvíce prozkoumat, vysvětlit a teoreticky podložit – jde tedy o obdobu úkolů, které řeší vědci v základním a aplikovaném výzkumu.

Úlohy jsou formulovány maximálně stručně. Účastníci TMF musí získat nezbytné údaje důležité k řešení, navrhnout optimální model pro popsání studovaného jevu, volit vhodné metody řešení a provést podrobnou diskusi získaných teoretických i experimentálních výsledků.

Organizace turnaje

V rámci národního TMF probíhají tři kola. V prvním mají družstva několik měsíců na vyřešení 17 úloh (ZDE). Na základě řešení jsou nejlepší družstva pozvána do regionálního kola a jejich vítězové postupují do republikového finále. Jejich náplní je vědecká diskuse nad řešením úloh; v analogii s mezinárodními konferencemi je vedená v anglickém jazyce. Družstva se postupně střídají v roli Referujícího, Oponenta a Recenzenta. V diskusi jsou prezentována a rozebírána řešení úloh, což předpokládá hluboké porozumění problematice a vyžaduje pohotovou argumentaci. Vyhrává tým, který dokáže nejlépe prezentovat, obhajovat a oponovat zadané úlohy. Průběh diskuse veřejně hodnotí odborná komise. Vítěz republikového kola reprezentuje Českou republiku na mezinárodním TMF (IYPT), kterého se účastní třicet týmů z celého světa.

Informace o Úvodním soustředění TMF na FJFI ZDE

Podrobnosti o soutěži na webu Jednoty českých matematiků a fyziků (ZDE) a na stránkách International Young Physicists´ Tournament (IYPT) ZDE

autor: Tisková zpráva