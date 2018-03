ČVUT: Soutěž pomáhá studentům pochopit slabá místa stavební konstrukce

V letošním ročníku je úkolem postavit model stavebního jeřábu. Soutěž se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze 19. dubna, zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. března 2018.

„Konstrukce jeřábu vypadá na první pohled jednoduše, ale ve skutečnost je velmi náročná a studentům dá pořádně zabrat, protože v sobě zahrnuje dvě konzoly. V praxi se konzolové konstrukce používají například u výškových staveb nebo u jednostranně podepřených vodorovných konstrukcí. Při soutěži se studenti budou muset vypořádat jak s celkovou stabilitou konstrukce, tak s jejím kroucením i problémy lokálního vzpěru a podobně,“ vysvětluje doc. Vladimír Žďára z katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, která je odborným garantem soutěže.

Soutěž probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Jiřího Máci a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, zajímavé ceny získají i čtyři další týmy. Cílem soutěže je učit studenty uvažovat komplexně, porovnávat různé varianty, hledat optimální řešení. Hala roku Akademik představuje zajímavou možnost přenést poznatky ze studia na reálnou konstrukci a ověřit si je. O celkovém vítězi tak vedle precizně provedeného návrhu rozhodne i volba celkového konceptu modelu a schopnost pochopit podstatné konstrukční souvislosti.Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají speciální závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí.

Soutěž je atraktivní i pro firmy ze stavební oblasti. „Soutěž Hala roku Akademik je pro nás zajímavou možností podpořit aktivní studenty a zároveň objevit zajímavé konstrukční talenty a časem tak třeba získat nové kvalitní zaměstnance,“ říká Mgr. Karolína Kříženecká ze společnosti Hochtief CZ, která je generálním partnerem soutěže.

Soutěž hala roku Akademik je určena pro 2 až 3 členné týmy studentů oborových vysokých škol v ČR i zahraničí. Soutěž se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 19. dubna 2018 a soutěžní týmy se mohou hlásit do konce března.

Podrobné informace o soutěži a pravidla jsou k dispozici ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

