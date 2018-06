ČVUT: Studentky U3V postavily betonovou kánoi

Technické obory lákají i studenty univerzity třetího věku (U3V). Na Fakultě stavební ČVUT jich v každém semestru studuje přibližně 150, zhruba dvě třetiny z nich jsou ženy. Vybírat si mohou z řady přednáškových kurzů, jedním z nich je i kurz „Betonové konstrukce v proměně času“. V jeho rámci se čtyři frekventantky tohoto kurzu, Miluše Šafrová, Marcela Štemberková, Helena Kvasilová a Katarína Doležalová, aktivně zapojily do tradičního projektu řádných studentů fakulty, výroby betonové kánoe. Nejenže s nimi společně kánoi postavili, ale spolu s fakultním soutěžním týmem se zúčastní i mezinárodního univerzitního závodu betonových kánoí Betonkeno Kupa, který se již posedmé koná od 21. června v Maďarsku v Györu na řece Rábě. Studenti na počest této unikátní mezigenerační spolupráce pojmenovali svoji kánoi U3V Duchess (Vévodkyně U3V) a věří, že vyhrají. Závody betonových kánoí jsou přitom celosvětovým fenoménem a přední technické univerzity si v nich poměřují svoji technologickou vyspělost.

„Impuls podílet se na vlastní výrobě kánoe a jet na závody vznikl náhodně při exkurzi s frekventanty kurzu U3V do laboratoří, kde studenti právě připravovali formu na výrobu nové betonové kánoe,“ říká doc. Petr Štemberk z katedry betonových a zděných konstrukcí, který přednáší v kurzech „Betonové konstrukce v proměně času“ pro program U3V a je vedoucím projektu výroby betonové kánoe. Betonáž kánoe je přitom velmi náročná. „Na malém prostoru se střídá až jedenáct lidí, vše připomíná dokonale zorganizovanou vojenskou operaci, kde na sebe jednotlivé úkony rychle a plynule navazují. Tyto studentky se přitom svých úkolů ujaly naprosto dokonale a s obrovskou pečlivostí,“ konstatuje Petr Štemberk a jak dodává, práce na kánoi všechny tak pohltila, že přestal být patrný rozdíl mezi řádnými studenty a studentkami U3V. „Navíc tu vznikla i zajímavá rodinná atmosféra, o čemž vypovídá i název kánoe ´U3V Duchess – Vévodkyně U3V´, který vybrali naši řádní studenti na počest těchto akčních dam.“ Po vlastním závodě se tak v betonové kánoi projedou i tyto studentky, proto se se závodním týmem zúčastnily i tréninku na běžných kánoích na Vltavě.

Práci na betonové kánoi i samotnou výuku si studentky U3V pochvalují. „Na fakultě mám za sebou 8 semestrů a jsem nadšená, že nám dovolili se zúčastnit takového projektu. Podobná spolupráce s mladými studenty by mě ani ve snu nenapadla. A je to skvělé, ti mladí nám vůbec nedávají pocítit věkový rozdíl 50 let a berou nás do týmu,“ říká Katarína Doležalová. Jak dodává, manžel a rodina jí ve studiu fandí a podporují ji. Helena Kvasilová se zase těší, že se po závodě v betonové kánoi i projede: „Zatím jsme spolu s týmem nacvičovali v klasické kánoi na Vltavě a i to byl obrovský zážitek. Na kánoi jsem v minulosti jezdila a sednout si do ní znovu bylo příjemné.“ Marcela Štemberková studuje na fakultě dva semestry: „Vše je pro mě nové a zajímavé. Na přednášky chodíme s partnerem a baví nás to. Vodní sporty jsem měla vždycky ráda, v mládí jsem na kánoi jezdila rekreačně. Teď si to i díky betonové kánoi zkouším znovu.“ Miluše Šafrová má s jízdou v kánoi asi největší zkušenosti, v době svých řádných studií na vysoké škole chodila do vodáckého oddílu: „Tehdy jsme měli laminátové kánoe a sjížděli jsme i dravé řeky. Ale to už je dávno. Na možnost projet se v betonové kánoi jsem zvědavá, zajímá mě, jak se bude chovat na vodě, protože ta hmotnost je mnohem větší než u klasické lodi.“

Program U3V běží na Fakultě stavební ČVUT od roku 2012, v každém semestru se ho účastní zhruba 150 studentů. „Zájemci se mohou hlásit před začátkem nebo i na začátku semestru,“ říká Ing. Ditta Saláková, vedoucí studijního oddělení Fakulty stavební ČVUT. „Kromě kurzu Betonové konstrukce v proměně času se mohou hlásit například na kurzy Památky historické Prahy, Dějiny výtvarného umění, Zajímavá geotechnika kolem nás atd. Velký zájem je i o kurz na katedře matematiky, který je zaměřen na nečekané matematické souvislosti, např. jak matematika souvisí s vázáním tkaniček u bot nebo s optickými klamy,“ uvádí Ditta Saláková. Přednášky jsou jak teoretické, tak zahrnují vycházky po Praze nebo exkurze do zajímavých míst. Kapacita kurzů je přitom podle jejich pojetí různá, a to od 15 až po 50 frekventantů. Část těchto studentů přitom navštěvuje hned několik kurzů najednou.

Letošní betonová kánoe, s níž bude tým studentů Fakulty stavební ČVUT v Maďarsku závodit, vznikla podle návrhu zpracovaného v rámci diplomové práce studenta Štěpána Šonky, který se inspiroval tvarem skutečných závodních kánoí. Kánoe je dlouhá 4,5 metru a váží 101 kilogramů. Závod v maďarském Györu se koná 21. a 22. června a fandit na něm budou i Marcela, Miluše, Helena a Katarína, studentky programu U3V na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

autor: Tisková zpráva