ČVUT: Unikátní roboti a virtuální realita na Fakultě informačních technologií

Návštěvníci získají nejen důležité informace o přijímacím řízení, studijních oborech nebo o uplatnění univerzitního výzkumu v praxi. Budou mít navíc také jedinečnou příležitost setkat se s novými humanoidními roboty Pepper nebo vstoupit do světa virtuální reality prostřednictvím nově otevíraného předmětu.

Fakulta si jako hlavní bod programu pro zájemce o studium připravila prezentace bakalářského a magisterského studijního programu Informatika včetně jednotlivých oborů. Přednáška o bakalářském studiu proběhne v 9:00 a 12:30 hodin a k magisterskému studiu v 15.00 hodin. Podrobné informace zájemci získají rovněž u prezentačních stánků jednotlivých oborů přímo od vyučujících nebo od studentů.

„Cílem fakulty je poskytovat studentům kvalitní vzdělání s využitím nejmodernějších technologií, aby mohli získané znalosti využít v praxi během svého studijního i profesního života. Věřím, že návštěvníci Dne otevřených dveří získají veškeré informace, aby se mohli správně rozhodnout o své budoucnosti,“ uvedl děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Návštěvníci se mohou těšit na opravdu nabitý program. Fakulta mimořádně představí unikátní humanoidní roboty Pepper, kterými jako jediná v ČR disponuje pro studijní účely. Roboti návštěvníkům předvedou, čemu je studenti FIT již od začátku tohoto akademického roku naučili. Zájemci se dále dozvědí podrobné informace o novém předmětu Virtuální realita, který fakulta otevírá od příštího semestru.

Dveře otevře i síťová multimediální laboratoř – SAGElab a Laboratoř zpracování obrazu, kde návštěvníci odhalí, jak funguje kamerový systém pro detekci a sledování objektů i osob. V Laboratoři uživatelského testování bude příležitost vyzkoušet si studentské aplikace sloužící k interaktivnímu vzdělávání dětí. Ukázku bezpečnosti webových aplikací nabídne Laboratoř etického hackování a v Hardwarové dílně si návštěvníci budou moci vyzkoušet prolomení svého hesla a vyrobit si vlastní hardwarový přípravek.

Součástí Dne otevřených dveří budou také zajímavé komentované prohlídky Národní technické knihovny a Nové budovy ČVUT, kde si návštěvníci prohlédnou nově vybavené učebny FIT. Kompletní informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách ZDE.

Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou podobného zaměření v Česku a zároveň nejmladší fakultou ČVUT v Praze, kde působí od roku 2009. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj a výběrovost. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva