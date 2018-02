Centrum Amelie: Pošlete vzkaz knihou, darujte radost a péči

Samotný název projektu vychází ze skutečnosti, že darující může nechat v knize přání, poselství pro budoucího čtenáře, který na druhé straně svým finančním příspěvkem zasílá onkologicky nemocným vzkaz, že mu není jejich náročná životní situace lhostejná“, uvádí Mgr. Petra Kuntošová, koordinátorka Centra Amelie v Liberci.

„Kde jinde by projekt „Vzkaz knihou“ měl probíhat, než právě v knihovně. V minulém roce jsme pomáhali uspořádat prodejní akce hned několika neziskovým organizacím a myslíme si, že je důležité veřejnost s jejich činností seznamovat“, uvedla ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. „Poskytnutím symbolického finančního daru za odebranou knihu mohou klienti naší knihovny vyjádřit podporu onkologickým pacientům a jejich rodinám. Stojan s informativním plakátem, pultem s knihami a kasičkou, do které je možné přispět, je umístěn u vchodu do Všeobecné knihovny, v -1. patře. Věřím, že se společná akce bude těšit zájmu veřejnosti, velmi bych si to přála“, doplnila Konvalinková.

„Projektem se snažíme aktivizovat veřejnost k sounáležitosti s nemocnými a jejich rodinami a zároveň je informovat, že se v případě onkologické nemoci mají kam obrátit o pomoc. Lidé nás mohou kontaktovat v podstatě se vším, co souvisí s onkologickou nemocí a nespadá přímo do oblasti její léčby. Například je možné využít pomoci sociální pracovnice při řešení problémů se snížením příjmu, podpory psycholožky při vyrovnávání se s nemocí svou či blízkých, nebo se třeba účastnit různých sportovních, tvořivých či vzdělávacích aktivit Amelie. Veškeré služby poskytujeme nemocným a jejich blízkým zdarma, což by nebylo možné bez podpory veřejnosti a projektů jako je „Vzkaz knihou “ dodává Kuntošová.

Centrum Amelie je otevřeno dvakrát v týdnu, v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 v prostorách Krajské nemocnice Liberec (budova U, vchod z Jablonecké ul.) Onkologicky nemocní i jejich blízcí se mohou na pracovníky Centra obracet osobně, telefonicky 608 458 277 či e-mailem ZDE. Více informací o organizaci a jejích aktivitách lze nalézt ZDE.

autor: Tisková zpráva