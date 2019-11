Česká krajina: V Poslanecké sněmovně začala výstava Návrat divokých koní

Záštitu nad výstavou převzali předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a poslanec Milan Pour, který výstavu uspořádal. „Je to unikátní projekt, který může být inspirací pro další lokality v České republice,“ ocenil milovickou rezervaci Milan Pour. Připomněl také, že projekt letos získal prestižní Cenu Josefa Vavrouška.

Snímky zachycují to nejzajímavější, co se fotografům podařilo zvěčnit za pět let existence rezervace. „Fotografové, kteří rezervaci dlouhodobě dokumentují, mají dar zachytit vzácné okamžiky, které charakterizují život velkých kopytníků, jejich vztahy i vliv na prostředí. Jejich snímky tak nabízejí pestrý a poutavý pohled do rezervace. Často zajímavější, než může člověk spatřit na vlastní oči,“ ocenil práci fotografů Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která na projektu dlouhodobě spolupracuje s Biologickým centrem Akademie věd České republiky. Právě z akademického programu ROZE Strategie AV 21 byl vznik velkoformátových fotografií financován.

Unikátní záběry ukazují krásu zvířat i okolní přírody. „Přestože jsou fotografie pořízeny v rezervaci, která se nachází v hustě obydlené středočeské krajině mezi dálnicemi D10 a D11, na všech snímcích si můžete všimnout, že zde krajinu nenarušují žádné stavby nebo objekty. Právě tato iluze volné, člověkem nenarušené krajiny, je největším lákadlem, které do rezervace přitahuje turisty z České republiky i ze zahraničí. Chtěl bych proto poprosit starosty okolních obcí, aby udělaly maximum pro to, aby se unikátní charakter této jedinečné krajiny zachovali i do budoucna. Bez nových staveb, které by místní přírodě vzaly její největší kouzlo,“ požádal Dalibor Dostál zástupce okolních měst a obcí, z nichž mnozí se vernisáže zúčastnili.

Ojedinělé snímky jsou výsledkem mnoha výprav fotografů do přírody. „Je důležité chodit do rezervace v různou denní i roční dobu. Pak je možné zachytit rozmanitost místní přírody. Zároveň je potěšující potkávat u rezervace rodiny s dětmi, které fascinovaně sledují velká zvířata a získávají tak o přírodě povědomí,“ uvedl jeden z autorů fotografií Vojtěch Lukáš. Charakter místní krajiny je přitom podle něj naprosto unikátní. „Biotop, který je v rezervaci, je k nerozeznání od biotopů, které vidíte na safari v Africe,“ doplnil fotograf, který za snímky divokých zvířat projezdil celý svět.

Fotografie zachycují i soužití velkých kopytníků s hejny ptáků nebo vliv vyšlapaných stezek na krajinu. „Fascinují mě komplexní vztahy v ekosystému, které velcí kopytníci ovlivňují. A také to, jak málo přírodě stačí, aby se nastartovala její rozsáhlá obnova,“ navázal David Dirga, další ze zastoupených fotografů. „Jako městského člověka mě okouzluje také prostředí, které rezervace chrání. Možnost projít se místní krajinou za ranní mlhy, nebo sledovat čerstvou jinovatku, je ohromný zážitek,“ doplnil David Dirga.

Autoři snímků zároveň připomněli, že divocí koně, zubři a pratuři plní v rezervaci důležitý úkol. „Většina lidí si v rezervaci samozřejmě všímá hlavně kopytníků, protože jsou velcí. Ale je potřeba věnovat pozornost také tomu, co velcí kopytníci přinesli. Enormní nárůst počtu motýlů i vzácných druhů květin,“ upozornil fotograf Michal Köpping. Kromě trojice autorů jsou na výstavě k vidění také snímky fotografů Věry Kuttelvašerové-Stuchelové a Roberta Marca Lehmanna.

Výstava potrvá v Poslanecké sněmovně do 29. listopadu 2019. Návštěvníci by si neměli zapomenout občanské průkazy, aby mohli projít přes recepci dolní komory Parlamentu.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny Orlických, Hello bank, Printwell, JK Jitka Kudláčková, Semix, Megabooks CZ, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

