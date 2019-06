Česká pošta: Češi si přebírají pouze 45 procent úředních zásilek

Třetinu zásilek, které jsou úřady považovány za doručené, si jejich adresáti prokazatelně nepřečtou. Ročně přitom jde o více než 2 miliony zásilek. Česká pošta proto před prázdninami přichází se dvěma jednoduchými tipy, jak nezmeškat žádnou úřední zásilku.

Úřední zásilky jsou v mnoha ohledech specifickou kategorií. Lidé k nim většinou nemají pozitivní vztah a často se obávají je převzít nebo otevřít. Řada lidí ale úřední zásilku nepřevezme pouze z toho důvodu, že se jim nechce na poštu, nebo proto, že se v daném období nenachází na své korespondenční adrese a o zásilce se nedozví. Právě pro tyto zákazníky přitom existuje jednoduché a elegantní řešení.

Datová schránka ušetří hodiny a její založení trvá 10 minut

První možností je založení datové schránky, která slouží k elektronické komunikaci s úřady a která tak lidem ušetří s každým psaním cestu na poštu a cestu zpět domů. To přitom může u v některých případech zabrat i hodinu času. V případě, že by komunikace přes datovou schránku ušetřila lidem půl hodiny času u jedné zásilky, mohli by lidé v České republice při použití datových schránek v roce 2018 teoreticky při vyzvedávání zásilek ušetřit až 405 let (148 tisíc dní) života. Datová schránka se přitom hodí například v době letních dovolených nebo pro lidi, kteří jsou pracovně vytížení.

Jak na datovou schránku

Na přepážkách se službou Czech POINT můžete podat žádost o zřízení datové schránky, stačí k tomu jen doklad totožnosti. Datová schránka je zpravidla zřízena okamžitě a přístupové údaje obdržíte do několika minut na zadanou e-mailovou adresu nebo později poštovní zásilkou do vlastních rukou adresáta. Zřízení datové schránky trvá cca 5 minut a v případě, že zvolíte zaslání přístupových údajů prostřednictvím e-mailu, můžete ji začít ještě ten den používat.

Česká pošta nabízí služby Czech POINT na svých 950 pobočkách. Jejich kompletní seznam naleznete ZDE.

