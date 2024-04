Senátorka Zwyrtek Hamplová: Orbán - Musíme Evropu zachránit před novodobými soudruhy

reklama

Viktor Orbán v Budapešti: “Progresivní liberálové dnes cítí nebezpečí, protože konec této éry znamená i jejich konec.” Dnešní progresivisty přirovnal tvrdě ke komunistům... A odůvodnil to.

Pro jejich úspěch bylo podle něj totiž klíčových pět věcí:

Změna definice, co je normální. (Podepisuji, být normální je dnes skoro nebezpečné.) Zneužití státních orgánů k šíření jejich myšlenek. (Podepisuji. Stát je zneužíván ve prospěch jedněch a nefunguje tam, kde má.) Prezentace odlišných názorů jako „bezpečnostní hrozby“. (Podepisuji. Sama tomu čelím jako zkušená advokátka déle než tři roky.) Pronásledování oponentů novináři. (Podepisuji. Snaha nás “neposlušné” profesně i názorově dehonestovat ze strany některých médií je trvalá). Zneužití státního aparátu k jejich pronásledování. (Podepisuji. Co by se mělo vyšetřovat se naopak neděje. Vládne už autocenzura jako kdysi.)

Tedy: Už aby skončili. Oni jsou skutečnou hrozbou pro naše životy a pro naši osobní i národní svobodu… A zneužívají k tomu moci a státního aparátu. Ano, a to už tady kdysi bylo. Viktor Orbán to definoval správně a přesně. Jsou to opravdu novodobí komunisté. I s oním centrálním plánováním a snahou mít přehled absolutně o všem, a zakazováním nepohodlných názorů i lidí a akcí. Sami jsou neschopni, tak schopné umlčují… Urážejí…

Musí to skončit. Postačuje k tomu pud sebezáchovy. Ale musí přijít už velmi rychle. Viktor Orbán to řekl natvrdo. Musíme Evropu zachránit před novodobými soudruhy. Jak prosté. O to více důležité. Jeho projev byl projevem odpovědného státníka, premiéra sebevědomé země a muže na svém místě.

Přeji naší zemi brzy také takového. Aby se nám už ulevilo…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



