Už to nejde přehlížet. O Bidenovi vyšlo v New York Times

Novináři prestižního amerického listu New York Times se zlobí na prezidenta Joea Bidena. Podle jejich názoru se vyhýbá novinářům.

„Pro každého, kdo chápe roli svobodného tisku v demokracii, by mělo být znepokojivé, že se prezident Biden během svého funkčního období tak aktivně a účinně vyhýbal otázkám nezávislých novinářů,“ začal své prohlášení Times. „Prezident zaujímá nejdůležitější úřad v našem národě a tisk hraje zásadní roli v poskytování náhledů na jeho myšlení a světonázor, což umožňuje veřejnosti posoudit jeho výsledky a volat ho k odpovědnosti.“

Novináři z New York Times tvrdí, že Biden poskytl až příliš málo rozhovorů v porovnání s prakticky všemi svým předchůdci z posledních dekád.

„Biden poskytl mnohem méně tiskových konferencí a rozhovorů s nezávislými novináři než prakticky všichni jeho předchůdci. Pokud se prezident rozhodne nezasednout s The Times, protože se mu nelíbí naše nezávislé zpravodajství, je to jeho právo a my ho budeme i nadále plně a spravedlivě pokrývat v obou směrech,“ dodali novináři z New York Times.

Prestižní americký list má obavy, aby se z chování Joea Bidena nestal precedens, který by využili další prezidenti. Upozornili na to, že by Biden měl poskytnout rozhovor listům Washington Post, The Wall Street Journal, CNN, server Politico a dalším médiím.

Server televize Fox News doplnil, že lidé, kteří jsou Bidenovi nejblíže, údajně vidí noviny jako „arogantní“.

Ale novináři to vidí jinak.

„Nejsou realističtí ohledně toho, čím se živíme,“ řekla Politico Elisabeth Bumillerová, šéfka washingtonské kanceláře NYT. „Můžete být oporou pro demokracii, liberální demokracie. Nemusíte být oporou pro Bidenův Bílý dům.“

Dokud se Biden nestal prezidentem, jednal prý po celou dobu přibližně půl století v politice s novináři vlídně a přistupoval k nim vstřícně. Ale už na počátku Bidenova prezidentství se to prý začalo měnit.

