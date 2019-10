Česká pošta: Nový příležitostný aršík ctí československé letce v RAF

Motiv dvou známek, které jsou součástí aršíku, tvoří emblémy čtyř československých perutí a František Peřina, jeden z tehdejších nejvýznamnějších československých bojových pilotů, s letadly RAF v pozadí. Motivy dvou obálek prvního dne vydání (FDC) jsou František Peřina a běžící piloti. Výtvarný návrh připravili Eva Hašková a Jan Maget, rytcem FDC je Bohumil Šneider. Razítka prvního dne vydání stylizovaně znázorňují letadlo RAF a vlajku československých pilotů.

Činnost československého letectva v jednotkách britské Royal Air Force (RAF) hrála během druhé světové války podstatnou roli v boji proti německému nacismu. Odchod letců do zahraničního odboje ovšem nebyl jednoduchý, mnoho z nich nejprve odešlo do Polska. Zde byla část pilotů, kteří neodešli do Francie, přijata do letectva, kde pomáhali bojovat proti hrozbám nacistického Německa. Teprve v prosinci 1939 bylo několik československých letců včleněno do francouzských jednotek a následně přesunuto k dalším bojům do Velké Británie, kde v rámci RAF rychle vznikaly útvary československých letců, ještě před podepsáním příslušné smlouvy s vládou Spojeného království. Během krátké doby zde československá vláda sestavila čtyři perutě: 310. československá stíhací peruť RAF, 311. československá bombardovací peruť RAF, 312. československá stíhací peruť RAF a 313. československá stíhací peruť RAF. Po porážce Francie byla dalším cílem agrese nacistického Německa právě Velká Británie. K největším úspěchům československých bojovníků v barvách RAF patří mimo jiné 365 sestřelených (či silně poškozených) nepřátelských letadel a 6 sestřelených řízených střel V1. V průběhu 2. světové války ztratilo život 531 příslušníků československého letectva a mezi nejúspěšnější československé letce patří Karel Kuttelwascher, Josef František, Alois Vašátko, František Peřina, Otto Smik, Josef Stehlík, Miroslav J. Mansfeld, Leopold Šrom, Václav Cukr a Otmar Kučera.

Národní technické muzeum v Praze nabízí návštěvníkům ve své expozici k prohlédnutí britský stíhací letoun Supermarine Spitfire, jenž patří k výrazným symbolům spojeneckého vítězství v druhé světové válce. Letouny Supermarine Spitfire byly postupně vyzbrojeny i československé stíhací perutě, bojující v letech 1940 až 1945 v rámci britského královského letectva RAF. S vystaveným letounem se v roce 1945 vrátili do vlasti příslušníci 310. perutě RAF.

Nominále obou známek je zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do evropských zemí do 50 g, tedy k datu vydání 39 Kč. Celý aršík se dvěma známkami tvoří 78 Kč.

Aršík vytiskla Poštovní tiskárna cenin metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 43 000 ks, FDC pak jednobarevným ocelotiskem z ploché desky v nákladu 3 400 ks.

Aršík si mohou zájemci zakoupit na kterékoliv specializované filatelistické přepážce, na vybraných poštách a na webových stránkách České pošty.

Psali jsme: Česká pošta: Dny seniorů na poštách Česká pošta: Yellow Ladies jsou nejlepší na světě Česká pošta se nechystá rušit žádné pobočky, oznámil Hamáček Bojujte proti melanomu spolu s Českou poštou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva