Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

České poště bude v roce 2024 dodáno celkem 1958 nových vozidel, 2600 aut pak ze svého vozového parku vyřadí. Do tohoto počtu jsou započítány i vozy, které Česká pošta využívala jako jednorázovou výpomoc v předvánočním provozu v roce 2023. Celkem letos do své flotily zařadí 994 nových dodávek; z toho bude 460 vozů značky Opel, 130 vozidel značky Ford a 404 automobilů podle vítězné, dosud nevysoutěžené nabídky. Osobních automobilů bude dodáno celkem 964 kusů, z toho bude 652 vozů značky Škoda Kamiq, 44 aut Karoq, 120 vozů Enyaq a 148 vozidel dalších značek podle zatím nevysoutěžené nabídky. Touto obměnou se průměrné stáří vozového parku České pošty dostane pod tři roky. Celková hodnota všech letos dodaných nových vozů bude záviset na vysoutěžených cenách, odhad je přes jednu miliardu Kč. Z toho 250 aut bude v majetku České pošty, zbytek bude provozován formou operativního leasingu po dobu 3 let, nebo formou finančního leasingu po dobu 6 let.

„V rámci pravidelné obměny letos Česká pošta vymění asi 2 000 vozidel, z nichž 250 bude elektromobilů,“ uvedl Vít Bukvic, pověřený řízením divize logistika České pošty, a dodal: „Naše osobní vozy mají v průměru nájezd přes 70 km denně, dodávky samozřejmě o něco více a nákladní vozidla asi 270 km denně. Proto byl nákup elektromobilů v kategorii M1 a N1 dobrou volbou, mají nižší emise i provozní náklady, plníme zákonné požadavky na elektromobilitu ve vozovém parku a navíc pomáháme životnímu prostředí.“

Vozový park České pošty čítá 5 570 vozidel, z nichž zhruba dvě třetiny připadají na dodávková vozidla (malá a střední do 3,5 tuny) a 30 % na osobní automobily. Dále České pošta disponuje 261 nákladními automobily nad 3,5 tuny, z nichž většinu tvoří kamiony nad 18 tun, a mezi ostatní patří návěsy, tahače, traktory a přívěsy. Nejčastějším typem paliva je nafta (73 %), dále benzín (24 %), stlačený zemní plyn (2 %) a elektrická energie. Právě podíl elektromobilů se nyní v rámci pravidelné obměny vozového parku zásadně navýší. Zhruba čtvrtina vozového parku dosahuje stáří 3 roky, většina všech vozidel však není starší 6 let. Zatímco vozidla pořízena na operativní leasing jsou obměňována po 3-5 letech a na finanční leasing po 6 letech, elektromobily a speciální vozidla jsou pořizována do vlastnictví podniku.

Během letošního roku bude muset Česká pošta ze svého vozového parku vyřadit užitková i osobní vozidla, která doslouží. Vyřazované dodávky Ford Transit jsou z roku 2008, Renault Kangoo Expres z roku 2007, vyřazovaná osobní vozidla Škoda z let 2009 a 2010. Proto již v polovině minulého roku firma vypsala první výběrové řízení, jehož prostřednictvím hledala nejvhodnější náhradu. V souladu se závazkem České republiky plně elektrifikovat vozový park státních podniků a institucí do roku 2030 byla poptávka na nákup vozidel do vlastnictví České pošty směřována výhradně na elektrické modely. Smlouvy na dodávku vozidel byly podepsány koncem loňského roku, aby byly splněny podmínky pro čerpání dotací.

V kategorii užitkových vozů se vítězem výběrového řízení stal Ford, který dodá 130 vozů modelu E-Transit 350 Base v ceně jedno vozidla 1 081 400, - korun bez DPH, s dotací 540 700 korun bez DPH je výsledná cena poloviční.

Cenově nejvýhodnější nabídku v kategorii osobních vozů předložila Škoda Auto, která dodá 120 vozů Škoda Enyaq iV 85 Clever v ceně jednoho vozidla necelých 795 tisíc korun bez DPH. Na nákup bude dále využita dotace ze Státního fondu životního prostředí, která finální cenu pro Českou poštu sníží na 435 tisíc korun bez DPH.

Modernizace vozového parku je důležitým krokem v naplňování závazků v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí, ale také způsobem, jak zaměstnancům České pošty zajistit při výkonu práce bezpečné a pohodlné cestování. Nová vozidla budou dodávána průběžně s tím, že celá obměna proběhne do konce listopadu letošního roku. Celková hodnota zakázky je 255 milionů, po odečtení dotace 132 miliónů korun bez DPH.

Česká pošta také plánuje ke svým 25 dobíjecím stanicím pro elektroauta pořídit dalších 80 těchto jednotek s využitím dotací z výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti.

První letošní dodávka nových vozidel se spalovacími motory již byla realizována minulý měsíc, kdy Česká pošta převzala 652 nový vozů Škoda Kamiq s motorizací 1,0 TSI 81kW Fresh. V rámci operativního leasingu na 36 měsíců má pro tyto vozy zajištěný servis a údržbu, pojištění odpovědnosti, asistenční službu včetně nároku na náhradní vozidlo či sezonní pneumatiky.

Vozidla kategorie M1 a N1 se podílí na technickém zabezpečení řádného a efektivního výkonu poštovních služeb (tj. přepravě a dodávání poštovních zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní služby nebo nikoliv). Česká pošta je logistická firma s rozsáhlou pobočkovou sítí a vozy jsou tak jedním z důležitých pracovních nástrojů.

Součástí probíhající transformace podniku je také rozdělení majetku mezi Českou poštu a Balíkovnu. Přesný počet automobilů i typy, které bude od příštího roku využívat Balíkovna, včetně plánu jejich postupné obměny, bude jasný do konce letošního února.

