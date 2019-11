Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci s FN Brno otvírá nové HIV testovací centrum

HIV checkpoint bude otevřený každý čtvrtek od 15 do 18 hodin přímo v pavilónu B v prostorách kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Kromě testování na HIV patří mezi hlavní úkoly centra i poradenství a pomoc HIV+ lidem, podpora jejich rodin a přátel a samozřejmě prevence a osvěta. Klientům budou k dispozici vyškolení poradci a lékaři, kteří jim poskytnou dostatek informací a odbornou, ale současně i lidskou, péči.

„Brno je druhé největší město v České republice, a podle mého názoru jsou dosavadní kapacity pro anonymní a bezplatné tetování na HIV a další pohlavně přenosné nemoci, nedostatečné. Proto nám dává smysl otevřít checkpoint v Brně. Poptávku po testování na HIV nám potvrdily i výsledky našeho mobilního testování v sanitkách, které se letos v centru Brna konalo několikrát. Během tohoto testování se nám podařilo z několika desítek testů zachytit dva případy HIV a několik případů syfilis. To umožnilo zahájit jejich včasnou léčbu a klientům tím zachránit kvalitní život,“ uvádí Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává: „Jsem velice rád, že otevíráme HIV checkpoint právě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. Je tak zajištěna návaznost na lékařskou péči přímo v místě testování, což bývá většinou slabá stránka anonymních testovacích míst.“

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují co nejvčasnější testování na HIV s cílem zahájit případnou léčbu co nejdříve po zjištění diagnózy. Celosvětová data ukazují, že včasná léčba zajistí HIV+ pacientům kvalitu i délku života srovnatelnou s HIV- populací.

„Díky včasné a odborné léčbě dochází také k významnému snížení přenosu HIV a snížení počtu nově infikovaných. Šance na přenos infekce od správně léčeného pacienta, který má HIV vir v krvi nedetekovatelný, je téměř nulová,“ říká prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno a dodává: „V poslední době je celosvětovým trendem v ekonomicky vyspělých zemích provádět současně testování na HIV, žloutenky a pohlavně přenosné nemoci. Způsob přenosu je totiž často identický a při izolovaném testování by některé infekce mohly zůstat nerozpoznané. Jsme proto velmi rádi, že i u nás můžeme zájemcům nabídnout rozsah vyšetření tak, jak je doporučován Světovou zdravotnickou organizací.“

„Je důležité si uvědomit, že k nákaze HIV kolikrát stačí jedna riziková situace, kdy si pod vlivem okolností možná nedáváme pozor tak, jak bychom měli. Virus HIV si své oběti nevybírá podle jejich společenského postavení, vlastně se týká nás všech. Proto jsem velice ráda, že i Brno bude mít centrum, kam se lidé mohou přijít nechat anonymně otestovat a požádat o pomoc a radu,“ uvádí JUDr. Markéta Vaňková.

Součástí testů poskytovaných v HIV checkpointu je i před-testové a po-testové poradenství. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během před-testového pohovoru a z vyplněného před-testového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit on-line, nebo přímo v checkpointu společně s poradcem. Získané údaje jsou následně vyhodnocené speciálním systémem PIST. On-line dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském a slovenském jazyce ZDE.

HIV checkpoint – provozní informace

Kde:

Pavilon B, klinika infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno, Bohunice

Provozní doba:

každý čtvrtek (od 28. 11. 2019), od 15:00 do 18:00

Výsledky testů:

výsledky jsou k dispozici vždy následující čtvrtek po provedených odběrech

Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem 9 HIV checkpointů – Domů světla, a to v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí a v Brně. V období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 navštívilo tyto checkpointy 7974 lidí, u nichž bylo realizováno 7874 anonymních testů na HIV, 5252 testů na syfilis, 1629 testů na žloutenku B a 3376 testů na žloutenku typu C. Současně bylo odhalenou a následně potvrzeno 33 případů HIV, 42 případů syfilis. U žloutenek bylo předáno do specializovaných pracovišť 25 případů podezření na žloutenku C a 5 případů žloutenky B.

Veškeré detaily o provozní době Domů světla v Praze, Brně a v jednotlivých pobočkách naleznete ZDE.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již 30 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (ZDE, 800 800 980).

