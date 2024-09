Česká televize: ČT art oslaví jedenácté výročí, podzim rozzáří i česká opera a nové dokumenty

„ČT art má za sebou úspěšnou první dekádu svého vysílání, během které potvrdil svou důležitost i potřebnost. Pestrost v uměleckých oborech, kterou tento program nabízí, mě nepřestává těšit, protože taková přehlídka talentů minulých i budoucích je doslova fascinující. Radost mám samozřejmě také z toho, že pro ČT art vzniká vlastní tvorba, například očekávané pokračování cyklu Šumné stopy, novinka o kameramanských osobnostech tuzemské kinematografie Vidět filmem nebo příběhy písní v pořadu Zemský ráj to na poslech,“ uvádí generální ředitel ČT Jan Souček.

„Na podzim je na ČT art na co se těšit a vybere si opravdu každý – milovníci klasické i rockové hudby, příznivci vizuálního umění či festivalových filmů a kvalitních seriálů v původním znění. V cyklech se projdeme historií proslulé české kameramanské školy i českého designu, architekturou s českými stopami ve Švýcarsku i hudbou v Doupěti, klubu s nezaměnitelnou atmosférou. Právě žánrová, obsahová a formální pestrost, která se snaží sbližovat rozdílné priority i vkus každého z našich diváků, patří k jistotám, na nichž kulturní kanál už jedenáct let stojí,“ dodává výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Tradiční oslava v podobě Týdne dárků

Hned 1. září začíná na ČT art Týden dárků, který v průběhu osmi dní divákům nabídne výjimečné umělecké zážitky. Druhý zářijový den například ČT art odvysílá divadelní recitál Marta z Letní scény Musea Kampa s Hanou Holišovou v titulní roli, která za ztvárnění Marty Kubišové získala muzikálovou Cenu Thálie. „Stále cítím obdiv k jejímu talentu i k ní jako člověku. Nechci být patetická, ale naše představení beru i jako poselství mladým lidem a připomenutí, jak moc je důležité o naši svobodu pečovat,“ podotýká Hana Holišová. V programu slavnostního týdne nebudou chybět ani portrétní dokumenty uznávaných umělců – Helen Mirrenové, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina nebo Jaromíra Šofra, koncerty Anny K. a Michaela Kocába či snímek Larse von Triera Prolomit vlny.

Premiérové dokumenty na ČT art

Série Vidět filmem, Ikony českého designu, Šumné stopy ze Švýcarska a Zemský ráj to na poslech zpestří a obohatí podzimní program ČT art. Nabídnou tak neotřelý pohled na tuzemskou kinematografii díky výpovědím uznávaných českých kameramanů, jako jsou například Jan Malíř, Jaroslav Brabec či Vladimír Smutný, odvypráví příběh charakteristického designu hraček, dopravních prostředků nebo nábytku, představí díla československých a českých architektů, jejichž domovinou se stalo Švýcarsko, nebo poskytnou antropologický pohled na kontext vzniku největších hudebních hitů naší historie. Dokumentární tvorba ČT art se tento podzim zaměří také na životy a díla českých malířů Zdenky Braunerové a Jakuba Schikanedera, skladatelů Petra Ebena, Jiřího Bulise, Petra Hapky a textaře Michala Horáčka a všestranného Ondřeje Havelky, herce, režiséra, propagátora jazzu a swingu.

České vývozní zlato

„Projekt České vývozní zlato potvrdí známý fakt, že jestli se můžeme ve světě něčím opravdu chlubit, pak je to naše hudba. Nakoupili jsme několik operních inscenací českých autorů na světových pódiích a troufám si tvrdit, že taková Prodaná nevěsta zpívaná německy a anglicky – a zejména ta druhá z newyorské Metropolitní opery, odehrávající se nikoliv na českém venkově, ale na Long Islandu – dozajista prověří toleranci konzervativní části našeho publika,“ upřesňuje Tomáš Motl. Diváci se mohou těšit také na Smetanovu Prodanou nevěstu ze Štýrského Hradce, Janáčkovu Její pastorkyňu z londýnské Královské opery v Covent Garden nebo Příhody lišky Bystroušky z Divadla na Vídeňce či na Dvořákovu Rusalku z milánské La Scaly.

Další sezona v hudebním klubu

Doupě Za svou tvorbou se ohlédnou hvězdy české hudební scény v další řadě úspěšného cyklu koncertů z pražského klubu Doupě. Během koncertů s jedinečnou atmosférou zazní klíčové skladby i nové hity repertoáru Lenky Filipové, Vypsané fiXy, Ondřeje Rumla, Pokáče, Michala Hrůzy, Bena Cristovaa, skupiny Mirai, Hany a Petra Ulrychových, Roberta Křesťana & Druhé trávy a Divokého Billa. „Každý z nich má zajímavý hudební příběh a celou řadu hitů, které ho ilustrují a které svým způsobem také vypráví. To přesně v Doupěti chceme – nejen koncertně zachytit více nebo méně známé písničky, ale v rámci nám vyhrazené stopáže postihnout i to, jak se daný muzikant vyvíjel. Tedy jaký je jeho hudební příběh,“ konstatuje kreativní producent Jiří Hubač.

Novinky na webu ČT art

Na web ČT art a do iVysílání se vrací videotýdeník Volavky a predátoři. I druhá řada bude o současném a minulém výtvarném umění ve veřejném prostoru a nejen o něm. „Stejně jako v první řadě se podíváme do pražského metra, tentokrát se ovšem zaměříme na jeho budoucí podobu. Dostane se také na umění neškolených outsiderů či vzhled dětských hřišť a prolézaček. Bude to zábava, protože ta je s uměním a architekturou vždycky,“ prozrazuje dramaturg pořadu a vedoucí redaktor digitálního obsahu ctart.cz Jiří Koukal. Videosérie Jedna báseň pak nahlédne do světa poezie a představí tvorbu českých autorů a každou první středu v měsíci spolu se zkouškou sirén bude na webu ČT art možné pustit si nejnovější videorecenzi od filmového kritika Kamila Fily.

Arteliér: soutěž pro mladé umělce

Na začátku září vyzve ČT mladé výtvarníky od 18 do 33 let, aby zaslali fotografie svých děl v pěti kategoriích – 1. malba/kresba/grafika, 2. fotografie, 3. socha, 4. sklo/porcelán/keramika, 5. instalace/intervence. Odborná porota ve složení Terezie Nekvindová, Noemi Purkrábková, Kateřina Rathouská Štroblová, Michal Koleček, Tomáš Pospěch, Jan Press, Jiří Ptáček z nich následně vybere ta nejlepší a nejzajímavější. Česká televize tato díla natočí do podoby několikavteřinových jinglů, které se stanou nedílnou součástí vysílání ČT art mezi jednotlivými pořady. Projekt bude mít svou podobu i na webu ctart.cz, kde budou jednotliví autoři a jejich díla blíže představeni. Jingly obohatí vysílání kulturního kanálu od září 2025. Přihlášky je možné zasílat od 1. září do 31. prosince 2024.