Česká televize: Musíme zajet na chatu. Bude tam Beretová, Chýlková, Myšička, Majer… a pohoda

Potká se v chatařské osadě spisovatelka románů červené knihovny, nepraktický ajťák sekající dřevo podle návodu na internetu, voják v záloze s mimořádnou znalostí parfémů a a milionář, který tají svůj majetek…

To není začátek vtipu, ale zápletka nového komediálního seriálu Radka Bajgara podle scénáře Petra Kolečka. Třináct dílů Osady uvidí diváci od 3. září každý pátek od 20.10 na ČT1.

„Ztrácíme schopnost domlouvat se, ve výsledku se pak nemáme rádi, a nakonec se vše může zradikalizovat. A tak jsem hledal prostředí, kde se přirozeně potkávají velmi různí lidé. A staré chatové osady jsou jedním z nich,“ říká ke vzniku seriálu Osada režisér Radek Bajgar. „Obydlí kdysi postavili prarodiče a teď tam jejich potomci jezdí, navzdory tomu, že jeden přijel favoritem a druhý volvem, že volí přesně opačně, že jedni jsou inťoši a druzí lopaty. Ale o víkendu bydlí vedle sebe a k Záhoří patří, že tam je pohoda a oni se o tu pohodu snaží, i kdyby… i kdyby se u toho měli zabít,“ vysvětluje režisér motto seriálu.

V Osadě Záhoří vládne pohoda už bezmála devadesát let. Dlouhá léta byl náčelníkem osady Keyhoss, který se ovšem dostal do nemocnice, o jeho chatu se tak přijel starat syn Tony (Tomáš Hanák). Ten žil dlouhá léta v Americe, i proto má silný přízvuk a namísto májky preferuje basketbalový koš. Nově se také chataři stávají Srovnalovi (Pavla Beretová, Martin Myšička), kteří unikají o víkendech před pražským shonem. Mezi starousedlíky patří naopak Stýblovi (Jana Švandová, Pavel Nový). Ti se navzdory modernizaci obejdou bez mobilů a do osady cestují z vlakového nádraží zásadně pěšky. Južanovi (Eva Leinweberová, Igor Bareš, Filip František Červenka) zase mají drahé výkonné auto, aby je ale sousedi nepomlouvali, přijíždí každý víkend ojetinou, v obnošeném oblečení. To by si nikdy nedovolila Helena Srovnalová (Petra Nesvačilová), majitelka salonu krásy, kde je zaměstnaný její manžel Milan (Radek Holub). Jinak je to ale tvrdý chlap milující militarismus – od bagančat až po maskáčový klobouček. Zatímco Milan by nejraději pořád sekal, řezal a kosil, Šimon Kraus (Josef Polášek) se práce nedotkne. Dodržuje totiž šábes, což jeho rodinu (Jana Plodková, Karolína Lea Nováková) moc netěší. Krausův přístup ale nejednou inspiruje k psaní spisovatelku Lucii Rybákovou (Ivana Chýlková), která jezdí na chatu se svou dcerou Janou (Šárka Vaculíková). A toto léto u nich přespává i policista Franěk (Stanislav Majer). Musí totiž vyřešit ztrátu cenného majetku několika osadníků. Kdo ukradl cennou sošku a křoviňák?

„Seriál se natáčel od jara do podzimu loňského roku v malebném prostředí nižborských rybníků a v okolí Berounky, kde vznikla „zaručeně pravá“ téměř sto let stará chatová osada. Věřím, že si u pořadu odpočine celá rodina, je plný vtipných dialogů a komických, lehce absurdních situací. A třeba si sledováním diváci prodlouží léto,“ uvádí kreativní producent ČT Josef Viewegh. „Baví mě, jak je to napsáno s nadsázkou. Nikdo není „normální“, každý má své specifikum. Nicméně já to brala jako určité mimikry, které nám ukazují vzorník nás lidí, různé vlastnosti a postoje ze všech různých sociálních, názorových a věkových spekter. A řekla bych, že ze všech těch postav Osady bych něco našla v sobě i já sama. Přijde mi nesmyslné se vůči tomu vymezovat. Každý v sobě má svoji osadu a kus chatařství, i když sám není chatař,“ doplňuje jej Petra Nesvačilová, představitelka Heleny Rubalové.

Titulní píseň k seriálu s názvem Má chata, můj hrad složil a nazpíval Ondřej Ládek alias Xindl X. Videoklip je k vidění na tomto odkazu.

scénář: Petr Kolečko // úprava scénáře a režie: Radek Bajgar // druhý režisér: Jan Bártek // hlavní kameraman: Lukáš Hyksa // střih: Michal Hýka // zvuk: Roman Čapek // hudba: Jiří Hájek // titulní píseň: Xindl X // architekt: David Dubenský // výkonná producentka ČT: Monika Effenbergerová // kreativní producent ČT: Josef Viewegh // výkonná producentka Logline: Romana Brožková // kreativní producent Logline: Petr Erben // hrají: Martin Myšička, Pavla Beretová, Radek Holub, Petra Nesvačilová, Ivana Chýlková, Šárka Vaculíková, Stanislav Majer, Pavel Nový, Jana Švandová, Tomáš Hanák, Igor Bareš, Eva Leinweberová, Filip František Červenka, Josef Polášek, Jana Plodková, Karolína Lea Nováková, Sára Lutovská, Jaromír Dulava, Lucie Pernerová, Sebastian Pöthe, Pepina a další

