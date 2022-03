Česká televize nabízí v souvislosti s děním na Ukrajině na webu podporu pro děti, rodiče i učitele

reklama

Válka na Ukrajině vnesla nejistotu nejen do světa dospělých, ale i dětí. Často tak kladou otázky, na které je složité odpovědět. S tím nyní pomůže nová webová stránka decko.cz/ukrajina, která přináší informace a odpovědi způsobem nevyhýbavým, ale adekvátním dětskému věku a vnímání.

Spolu s odborníky připravil tým dětského webu České televize řadu videí, která přibližují konkrétní témata více do hloubky. Jak vůbec k válce došlo a co se dělo v posledních dnech vysvětlí například Daniel Stach. O tom, kdo a jak Ukrajině pomáhá, zase vypráví herec ukrajinského původu Fedir Kis. Ve videích se děti dozví i to, proč je při konfliktech důležitá role novinářů nebo co je to strach a jak s ním pracovat.

„Dospělí mají občas tendenci děti vážných témat uchránit, nemluvit s nimi o těžkých věcech. Je to přirozené, ale my víme i z četných zpráv, které nám posílají, že ony samozřejmě celou situaci vnímají velmi silně. Chtějí tomu, co se děje, porozumět, mají obavy nebo se upřímně zajímají, jak ony samy mohou pomoci. My na Déčku bereme děti vážně a chceme s nimi i nyní mluvit o tom, co je trápí a o co se zajímají, mluvit s nimi otevřeně a pomoci jim se v tom vyznat,“ říká manažerka produktu Štěpánka Sunková.

O válce na Ukrajině musí mluvit s žáky i čeští učitelé

Na vzdělávacím portálu České televize ČT edu byla spuštěna sekce: ZDE

„Hned od prvního dne konfliktu jsme pozorovali velkou poptávku pedagogů po vzdělávacích materiálech, které se týkají Ukrajiny. A to ne pouze aktuálního konfliktu, ale i historie, geografie, kultury této země. Je evidentní, že se učitelé snaží zasadit to, co se právě děje, do širšího kontextu,“ říká vedoucí komunikace ČT a vedoucí webu ČT edu Alžběta Plívová a dodává: „Učitelé samozřejmě využívají ve svých hodinách i materiály zpravodajství, které odrážejí aktuální situaci. To na ČT edu suplovat nemůžeme. Nicméně ve chvíli, kdy například Putin nařídil uvést do pohotovosti jaderné zbraně, nebo když došlo k ostřelování jaderné elektrárny v Záporoží, pedagogové začali na ČT edu intenzivně vyhledávat videa s tematikou, jak fungují jaderná zařízení. Video s názvem Hirošima a Nagasaki patřilo v minulém týdnu k nejsledovanějším na celém webu ČT edu.“

Tým pedagogů a odborníků tak na webu ČT edu připravil rozsáhlý soubor vzdělávacích materiálů. Učitelé zde najdou nejen videa, ale i pracovní listy a podpůrné metodiky. Vzdělávací materiály se věnují historii Ukrajiny, vracejí se k anexi Krymu, vysvětlují, co je NATO, kdo jsou krymští Tataři, nebo nabízejí podporu pro učitele k tomu, jak mluvit s dětmi o válce.

