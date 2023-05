České dráhy: Do roku 2026 nasadíme 159 nových regionálních vlaků

Do roku 2026 bude probíhat dodávka moderních elektrických jednotek RegioPanter od společnosti Škoda Group a RegioFox od společnosti PESA. České dráhy u těchto dodavatelů objednaly celkem 186 moderních bezbariérových jednotek. Část z nich už byla uvedena do provozu. Významná část dodávek nových vlaků se realizuje v České republice.

„Letos nabírá obnova našeho vozidlového parku na intenzitě. Nové dvou- a třívozové elektrické jednotky RegioPanter míří na Vysočinu, do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Začnou i dodávky motorových jednotek RegioFox. V letech 2023 až 2026 uvedeme do provozu celkem 159 nových regionálních vlaků. Půjde o ekvivalent 378 osobních vozů s kapacitou zhruba 26 000 moderních komfortních míst k sezení. Představuje to investici ve výši zhruba 20 miliard korun. Zkušenosti z regionů, kde jsme nové vlaky nasadili, ukazují, že si mezi cestujícími nachází rychle oblibu a počet zákazníků na linkách s moderními vlaky roste,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Všechny moderní jednotky jsou bezbariérové, klimatizované a cestující v nich mohou během jízdy napájet cestovní elektroniku, jako jsou mobilní telefony, tablety, notebooky a další zařízení. K dispozici je také Wi-Fi, která umožňuje snadný přístup k internetu. Vozidla jsou přizpůsobena pro pohodlné cestování osob na vozíku, nevidomých nebo cestujícím s dětmi. Uvnitř se nacházejí dostatečně velké plochy pro uložení kočárků nebo jízdních kol. Na toaletě je k dispozici sklápěcí přebalovací pult pro cestující s těmi úplně nejmenšími dětmi. Vlaky jsou vybaveny moderním audiovizuálním informačním systémem nebo dveřmi, které se ovládají pohodlně tlačítky a za jízdy jsou blokované proti otevření.

„Většina krajů přijala naši nabídku na náhradu dosluhujících souprav moderními vlaky, které přinášejí jejich občanům podstatné zvýšení kvality při cestování do zaměstnání, škol, ale třeba také na výlet. Během roku 2024 a 2025 budeme pokračovat v obnově elektrických vlaků v Jihočeském, Středočeském, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Motorové jednotky RegioFox budeme uvádět do provozu od letoška do roku 2026 a postupně zamíří na linky v Jihočeském, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, na Vysočině a také v Plzeňském kraji,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Park dvouvozových RegioPanterů doplní dalších 5 jednotek v Jihočeském kraji. Další jednotky obslouží spoje na trati z Českých Budějovic do Horního Dvořiště a do Lipna nad Vltavou. Stejný počet třívozových Panterů obslouží v závazku Zlínského kraje páteřní trať z Přerova přes Otrokovice do Hodonína a Břeclavi. České dráhy nasadí nové třívozové jednotky také na regionální vlaky z Prahy do Ústí nad Labem a do Čáslavi. RegioPantery obslouží také tratě z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí a Chocně a posílí moderní park regionálních vlaků na tratích v Moravskoslezském kraji. Tam zamíří také první 4 elektrické jednotky doplněné o trakční baterie. To umožní zavést přímé vlaky Veřovice – Ostrava v bezemisním módu v elektrické trakci, přestože se jedná zčásti o neelektrifikovanou trať.

Motorové jednotky RegioFox postupně převezmou vozbu osobních a spěšných vlaků například na tratích z Berouna do Rakovníka a Prahy, na Písecku, z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, Telče, Slavonic či na sever do Chrudimi a Pardubic a na mnoha neelektrifikovaných tratích Královéhradeckého kraje a také na Plzeňsku. Vlaky RegioFox jsou poháněny motory Rolls Royce a splňují nejpřísnější platné ekologické normy (Stage V). Jsou přizpůsobeny také pro využívání moderních syntetických paliv HVO.

České dráhy pokračují v obnově vozidlového parku také v dálkové dopravě. V současné době probíhá výroba 180 vozů, které vytvoří 20 netrakčních devítivozových jednotek ComfortJet. První z těchto vozů mají být uvedeny příští rok. Objednáno je také 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron pro maximální rychlost 230 km/h. Pokračuje také modernizace regionálních spojů nákupem bezbariérových motorových vozů ze zahraničí, např. typu Regio-Shuttle RS1. Pouze v letošním roce nainvestují České dráhy do obnovy vozidlového parku zhruba 11,5 miliardy korun.

České dráhy pro toto období připravují pořízení i dalších vozidel. Jde například o 15 duálních elektro-bateriových vlaků označovaných pracovně jako BEMU 140 AC/DC pro Moravskoslezský kraj nebo 8 elektrických jednotek pro Pardubický kraj označovaných jako EMU 140. Výběrová řízení na dodavatele těchto vlaků nyní probíhají.

